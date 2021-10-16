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TIMETURK / SAĞLIK / İstenmeyen olayların hafızadan silinmesini sağlayacak bir protein keşfedildi

İstenmeyen olayların hafızadan silinmesini sağlayacak bir protein keşfedildi

Bilim insanları, kötü anıların silinmesinde yardımcı olacağı düşünülen bir protein keşfetti. Eğer keşfedilen protein üzerinde müdahale edilmesi mümkün olursa hafızada yapılabilecek değişiklik travma sonrasında yaşanan rahatsızlıkları tedavi edebilecek.

3 Saat Önce
2021-10-16 10:04:19
İstenmeyen olayların hafızadan silinmesini sağlayacak bir protein keşfedildi

İnsan, yaşamı boyunca her türlü bilgiyi kaydederek hayatına devam eder. Bunlardan bazıları kısa süreli olurken bazıları da yaşam boyunca saklanabilir. Karşılaşılan şiddetli olumsuz olaylar ise bir travmaya dönüşerek pek çok ruh sağlığı sorunlarına yol açabilir.

Araştırmacılar, insan yaşamını etkileyen kötü anıların hafızadan silinmesinin yollarını arıyor. Çeşitli yöntemlerle farklı çalışmalar yapılsa da şu ana kadar kesin bir çözüme ulaşılamadı. Cambridge Üniversitesi'nden bilim insanları istenmeyen olayların hafızadan silinmesine yardımcı olabileceği düşünülen bir protein keşfetti.

Proteinin yapısına müdahale edilerek hafızadaki bilgilerin değiştirilebileceği düşünülüyor

Bilim insanları diz kapağında bulunan bir proteinin hafızada yer edinen kötü anıların değiştirilerek travma sonrası kaynaklanan stres bozukluğu rahatsızlığının tedavi edilebileceğini düşünüyor. Yapılan çalışmada, kalp rahatsızlıklarında kullanılan bir ilacın bu protein yapısını değiştirmeye yardımcı olduğu fark edildi. Araştırmacılara göre proteinin yapısı bozulursa hatıralar değiştirilebilir hale gelebiliyor. Ancak bunun yalnızca proteinin parçalanmasıyla mı yoksa daha derin bir reaksiyonunla mı gerçekleştiği henüz bilinmiyor.

Ancak bu keşif, bilim kurgu filmlerinde olduğunu gibi insanların istediği anılarının silinmesini sağlayabilecek bir yöntem değil. Araştırmacılar hayvanlar üzerinde test yaparak hafızanın değiştirilmesini sağlayacak faktörleri belirlemeyi ve bu faktörler ile bir tedavi gerçekleştirmeyi düşünüyor. Tedavi, hayvanlar üzerinde yürütülen deney çalışmalarından elden edilen sonuçların insanlara aktarılarak gerçekleştirilecek. Ancak araştırmacı Dr. Amy Milton, hayvan beyinlerinin insan beyinlerine benzese de insan beyninin hayvanlardan çok daha karmaşık olduğunun altını çizdi.

Kaynak: webtekno.com

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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