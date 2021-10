Kandil ne zaman? 17 Ekim Pazar ne kandili? Bugün kandil mi? İslam dünyası için kutsal kabul edilen günlerden olan Kandil geceleri her sene 4 defa tüm İslam coğrafyasında dualarla ve ibadetlerle idrak ediliyor. Bu senenin son kandili de 17 Ekim Pazar gününe denk geliyor. 17 Ekim Pazar günü Peygamber Efendimiz Hz Muhammed'in doğum gecesi ve aynı zamanda hicri rebiülevvel ayının on ikinci gecesidir. 17 Ekim'de milyonlarca Müslüman tüm camilerde ve evlerinde Mevlid kandilini kutlayacak.

Kandil ne zaman? 17 Ekim Pazar ne kandili? Bugün kandil mi? İslam dünyası için kutsal kabul edilen günlerden olan Kandil geceleri her sene 4 defa tüm İslam coğrafyasında dualarla ve ibadetlerle idrak ediliyor. Bu senenin son kandili de 17 Ekim Pazar gününe denk geliyor. 17 Ekim Pazar günü Peygamber Efendimiz Hz Muhammed'in doğum gecesi ve aynı zamanda hicri rebiülevvel ayının on ikinci gecesidir. 17 Ekim'de milyonlarca Müslüman tüm camilerde ve evlerinde Mevlid kandilini kutlayacak.

Müslümanlar için kandil günler kutsal kabul edilen günler içinde yer alıyor. Milyonlarca Müslüman kandil günlerini ibaddete ayırır, dua eder ve namaz kılar. Müslümanlar kandilleri her yıl 4 kere kutluyor. Regaip, Miraç ve Berat Kandili ardından Müslümanlar son kandil olan Mevlid kandilini kutluyor. Bu sene mevlid kandilinin ne zamana geleceği de vatandaşlar tarafından sıkça soruluyor.

Kandil ne zaman?

Kandiller her sene farkılı günlere denk geliyor. Mevlid kandilinin de bu sene hangi gün olduğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. 2021 takvimine göre, yılın son kandili olan Mevlid Kandili 17 Ekim Pazar günü idrak edilecek.

17 Ekim Pazar ne kandili?

17 Ekim Pazar günü Müslümanlar Mevlid kandilini ibadetlerle eda edecek. Mevlid Kandili, Peygamber Efendimiz Hz Muhammed'in doğum gecesi ve aynı zamanda hicri rebiülevvel ayının on ikinci gecesidir.

Bugün kandil mi?

İslam dünyası için kutsal kabul edilen kandil gecelerinin sonuncusu Mevlid Kandili 2021 yılında 17 Ekim Pazar'a denk geliyor.

Mevlid Kandili nedir?

Mevlid kandili Peygamber Efendimizin doğduğu gecesi olarak tüm İslam dünyasında ibadetlerle kutlanır. Bu gecede insanlar Allah'a dua eder ve günahlarının affolmasını diler.

İslam Nebisi, Ashab-ı Kiram, Emevîler ve Abbâsîler dönemlerinde herhangi bir kutlama örneğine rastlanmayan rebiülevvel ayının on ikinci gecesi olan Mevlid Kandili, ilk defa hicretten yaklaşık üç yüz elli yıl kadar sonra Mısır'da, Şii Fâtımî Devleti döneminde kutlanmaya başlamıştır.

Mevlid, "doğum zamanı" demektir. Kur'an-ı Kerim'de yer almamaktadır. İslam'da Muhammed'in doğum günü farklı mezheplerde kutlanır. Sünniler, rebiülevvel ayının on birinci gecesini on ikinciye bağlayan geceyi (Miladi 25-26 Nisan 571 tarihine Muhammed'in doğum gününe rastlaması nedeniyle Mevlid kutlanır.), Şiiler ise on yedinci günü, Mevlid Günü ve on yediye dönen geceyi de Mevlid Gecesi olarak adlandırırlar.

Kandil geceleri, İslam'ın ilk zamanlarında var olan bir âdet olmayıp hicri 3. asırdan itibaren kutlanmaya başlanmıştır. Türkiye'de Osmanlı Devleti Padişahı II. Selim'den itibaren bu kutlama gün ve geceler, minarelerde kandil yakılmasıyla birlikte kandil adını almıştır. Kadir Gecesi'nden başka kandil gecesi, Kur'an-ı Kerim'de yer almaz.

