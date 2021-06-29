Elektronik sigara zararlı mı? Elektronik sigara zararları neler? Elektronik sigara yasak mı? Kullanımı günden güne artan elektronik sigaraların sanıldığı kadar masum olmadığı ortaya çıktı. Sigarayı bırakmak için bir araç olarak kullanılan e-sigaraların da aslında normal sigaralar kadar bağımlılık yaptığı belirlendi. Elektronik sigara kullananlar e-sigaralar zararlı mı değil mi sorusuna yanıt arıyor. Elektronik sigaraların insan sağlığına zararlı olduğu bilim insanları tarafından açıklandı. İşte masum sanılan elektronik sigaranın bilinmeyen zararları...

Elektronik sigara zararlı mı? Elektronik sigara zararları neler? Elektronik sigara yasak mı? Kullanımı günden güne artan elektronik sigaraların sanıldığı kadar masum olmadığı ortaya çıktı. Sigarayı bırakmak için bir araç olarak kullanılan e-sigaraların da aslında normal sigaralar kadar bağımlılık yaptığı belirlendi. Elektronik sigara kullananlar e-sigaralar zararlı mı değil mi sorusuna yanıt arıyor. Elektronik sigaraların insan sağlığına zararlı olduğu bilim insanları tarafından açıklandı. İşte masum sanılan elektronik sigaranın bilinmeyen zararları...

İlk olarak Çin'de ortaya çıkan ve dünyanın değişik ülkelerine yayılan elektronik sigaralar masum olduğu gerekçesiyle milyonlarca kişi tarafından kullanılıyor. Elektronik sigara kullanan milyonlarca kişi Elektronik sigara zararlı mı? Elektronik sigara zararları neler? sorularını sormaya başladı. Sigara tiryakilerinin sigarayı bırakma yolunda bir araç olarak tercih ettiği elektronik sigaraların aslında masum olmadığı ortaya çıktı. Zararsız olduğu gerekçesiyle elektronik sigaraya başlayanlar durumun farkında olsalar bile e-sigaradan vazgeçemiyor. Çünkü e-sigara da normal sigaralar gibi bağımlılık yapıyor. Koronavirüs pandemisi ile sigara tipi ürünlerin tüketiminin insan sağlığına olumsuz etkisi uzmanlar tarafından açıklanmıştı. Elektronik sigaranın da korona döneminde insanları tehdit ettiği belirtildi.

İLK OLARAK ÇİN'DE ORTAYA ÇIKTI

Elektronik sigaranın üretimi ilk kez 2003 yılında Çin'de başlamış, 2006 yılından sonra da ABD ve Avrupa'da herhangi bir kontrole tabi olmadan piyasaya çıkmıştı. Kullanım amacının sigarayı bırakmaya yardımcı olmak olduğu öne sürülse de bu konudaki etkisi kesin kanıtlanamamış, zamanla üretimi tütün endüstrisinin eline geçmiş, içeriğinde pek çok değişiklik yapılarak reklamları yaygınlaştırılmıştı.

ELEKTRONİK SİGARA ZARARLI MI?

Evet elektronik sigaralar insan sağlığına zararlı. Dünya Sağlık Örgütü dünyada önlenebilir ölüm ve hastalıkların nedeni olarak sigaranın ilk sırada olduğunu belirtmektedir. Gittikçe yaygınlaşan elektronik sigara da bu ölüm ve hastalıklarda önemli bir rol almaktadır. Özellikle ciğerleri etkileyen e-sigaralar söylendiği kadar masum değil. Ayrıca elektronik sigaraların normal sigaralar kadar bağımlılık yaptığı da ortaya çıkmıştır. Elektronik sigaralar içerisinde kanserojen maddeler barındıran, ciddi sağlık problemine yol açan bağımlılık yapıcı bir çeşit tütün ürünüdür. Elektronik sigaralar solunum sistemi üzerine olumsuz etkileri olan kimyasal maddelerdir. Elektronik sigara ile birlikte artan pasif içiciliğin; kalp rahatsızlığı, akciğer ve mesane kanseri, astım krizi, çocukluktaki solunum yolu hastalıkları, ani bebek ölümleri ve akciğer yetmezliği gibi ölümcül hastalıklara yakalanma tehlikesini arttırdığını göstermektedir.

ELEKTRONİK SİGARANIN ZARARLARI NELER?

ABD'deki California Üniversitesi'nde gerçekleştirilen araştırmada, elektronik sigara tüketen kişilerin diğer kişilere göre iki kat daha fazla kalp krizi geçirme riskine sahip olduğu aktarılmaktadır.E-sigara içindeki nikotin, kullanan kişide bağımlılığa neden olmakla birlikte, mide-bağırsak sistemindeki yan etkilerden, baş ağrısına, çarpıntıya, ağız ve cilt hastalıklarına kadar birçok sağlık sorununa da yol açmaktadır. Akciğer hastalıklarına ek olarak kalp-damar hastalıklarında da artış gözlenmektedir.

Nikotin yakın zamana kadar kanser yapıcı etkisi olmayan, sadece bağımlılık yaratan bir madde olarak tanınıyordu ve elektronik sigara üretimi bu bilgiye dayandırılıyordu. Bir pil vasıtası ile çalışan, içerisinde belli oranda nikotin bulunan bir sıvıyı ısıtarak buharlaştıran ve bunun solunmasına imkan tanıyan sisteme elektronik sigara deniyor. Üreticiler, sistemin mantığının, nikotin vücuda sigara dumanındaki diğer zararlı kimyasallara maruz kalmadan vermek olduğu iddiasındaydı.

7000'DEN FAZLA ZARARLI MADDE İÇERİYOR

Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı ve Yeşilay Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Recep Erol Sezer, sigara dumanının, tütün ve katkı maddelerinin yanması sonucu 7000'den fazla maddeyi içerdiğini söylüyor. Sezer, e-sigara sıvısı buharının ise başta nikotin, propilen glikol, bitkisel gliserin, tat ve koku veren katkı maddeleri, tütüne özgü nitrozaminler ve asetol olmak üzere pek çok tahriş edici ve kanser yapıcı özelliği bulunan madde içerdiğini dile getiriyor. E-sigara sıvısında tat koku verici ve pekiştirici etkiyi güçlendirici maddelerin yaygın biçimde kullanıldığını vurgulayan Sezer, "En sık kullanılan maddeler diasetil (DA) ve asetilpropionil (AP). Diasetil, kakao, kahve, karamel, tereyağı, alkollü içecekler gibi gıda ürünlerinde de bulunuyor. Sindirim sistemi yoluyla alındığında zararsız kabul edilmesine karşın, solunarak akciğerden alındığında solunum fonksiyonlarını bozucu bir etkiye sahip. Bu maddenin, solunabilen toz ve parçacıklarının üretim aşamasında solunması durumunda tıkayıcı akciğer hastalığına yol açtığı görülüyor" diyor.

KISIRLIĞA NEDEN OLABİLİR

Kadın Hastalıkları, Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Ulun Uluğ da, elektronik sigarayla sigaranın zararları arasında fark olmadığına dikkat çekerken, sigara kullanımının birçok sağlık sorununun yanı sıra üreme sağlığını da olumsuz etkilediğini dile getiriyor. Sigara içen kadınlarda infertilite (kısırlık) görülme oranının, içmeyenlere göre 10 kat fazla olduğuna dikkat çeken Uluğ, sigaranın kadınlarda yumurtalık fonksiyonlarında azalma, menopoza daha erken yaşta girme, düşük ve erken doğum riskinde artışa neden olduğunu belirtiyor. Uluğ, sigara içen kadınlarda sigara içmeyenlere göre doğurganlığın düşük, hamile kalma süresinin 3-12 ay daha uzun olduğunu belirtiyor. Uluğ, "Sigara, rahim ve yumurtalık kanserine neden olduğu gibi çocuk düşürme, sakat ve eksik doğum, erken menopoz gibi tehlikeler oluşturarak kısırlığa neden olabiliyor. Hamileliği sırasında sigara içen kadınların bebeklerinde eksik kilolu doğmanın yanı sıra zeka eksikliği de görülebiliyor" diyor.

DOĞAL YOLLARLA HAMİLE KALMAK ZORLAŞIYOR

Prof. Dr. Ulun Uluğ, sigarayla vücuda alınan nikotinin, yumurtalıklarda bulunan hücreleri olumsuz etkileyerek yumurtanın genetik anomalilere gereğinden fazla eğilimli olmasına sebep olduğunu vurguluyor. Prof. Dr. Uluğ sözlerini şöyle sürdürüyor: "Sigara kullanımı, doğal yollarla hamile kalmayı zorlaştırıyor ve düşüğe neden oluyor. Yapılan çalışmalarda, sigara içen kadınların yumurtalık kapasitesinde içmeyenlere göre önemli bir düşüş tespit edildiği görülüyor. Ayrıca idrar kesesinde mesane kanserine neden olabiliyor. Sigara kullanımı, erkeklerde de üreme fonksiyonlarının olumsuz yönde etkilenmesine neden oluyor."

ELEKTRONİK SİGARA YASAK MI?

Elektronik sigaranın ülkemize sokulması ve her türlü ticaretinin yapılması yasaktır. Elektronik sigara tütün ürünü olarak kabul edildiğinden tütün ürünlerine uygulanan mevzuat elektronik sigaralar için de geçerlidir.

ABD'Lİ ELEKTRONİK SİGARA ÜRETİCİSİ TAZMİNATA MAHKUM EDİLDİ

ABD'de elektronik sigara üreticisi Juul, Kuzey Carolina eyaletinde gençler arasında nikotin bağımlılığına neden olduğu gerekçesiyle açılan davada 40 milyon dolar tazminat ödemeyi kabul etti.

Kuzey Carolina Başsavcısı Josh Stein, yaptığı açıklamada, 2019 Mayıs ayında açılan dava sonucu Juul'un 40 milyon dolar tazminat ödemeye razı olduğunu duyurdu.

ABD hükümeti verilerine göre, ülkedeki her 4 lise öğrencisinden birinin yasak olmasına rağmen elektronik sigara kullandığı belirtiliyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.