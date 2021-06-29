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Lavrov, yarın Türkiye'ye geliyor

Dışişleri Bakanlığı, Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un yarın Türkiye'yi ziyaret edeceğini duyurdu.

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29.06.2021 09:51:46
Lavrov, yarın Türkiye'ye geliyor

Dışişleri Bakanlığı, Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un yarın Türkiye'yi ziyaret edeceğini duyurdu. Antalya'da yapılacak görüşmelerde, Türk-Rus ikili ilişkilerinin yanı sıra bölgesel konuların ele alınacağı belirtildi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Sayın Bakanımızın davetine icabetle 30 Haziran 2021 tarihinde ülkemizi ziyaret edecektir. Antalya'da yapılacak görüşmelerde Türk-Rus ikili ilişkilerinin yanı sıra bölgesel konular ele alınacaktır" denildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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