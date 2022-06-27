Doğal yollarla diş taşı nasıl temizlenir? Diş taşı nasıl geçer? Diş taşı neden olur? Diş fırçasıyla diş taşı temizlenir mi?

Doğal yollarla diş taşı nasıl temizlenir? Diş taşı birçok kişinin sorunu haline dönüyor. Oluşumundan sonra yaşanan en büyük sorun diş eti kanamasıdır. Kanamaların artması hayatı olumsuz etkiler. Peki ama diş taşı neden olur ve nasıl önlenir? Diş taşı nasıl geçer? Diş taşı neden olur? Diş fırçasıyla diş taşı temizlenir mi? İşte merak edilen soruların yanıtları...

Diş taşı birçok kişinin sorunu haline dönüyor. Oluşumundan sonra yaşanan en büyük sorun diş eti kanamasıdır. Kanamaların artması hayatı olumsuz etkiler. Peki ama diş taşı neden olur ve nasıl önlenir? Diş taşı nasıl geçer? Diş taşı neden olur? Diş fırçasıyla diş taşı temizlenir mi? İşte merak edilen soruların yanıtları...

Diş taşı neden olur?

Diş üzerindeki plak zamanla diş taşına dönüşür. Genel manada; sert diş yüzeylerine yapışan ağız ve diş bakım ürünleriyle temizlenebilen bakteri plağıdır.

Yemek sonrasında fırçalanamayan yüzeylerde biriken diş plakları, zamanla çoğalır ve sertleşir. Dolayısıyla oluşmaması için sıklıkla temizlemek gerekir.

Doğal yollarla diş taşı nasıl temizlenir?

Diş taşı temizliği için bir doktora başvurduğunuzda, plak temizleme işlemi uygulanır. Uzmanların uygulayabileceği bu yöntemi ev ortamında sert ve delici aletlerle yapmak doğru değildir.Diş taşları için 6 ayda bir kez diş hekiminize başvurmalısınız.

Diş taşını doğal yollarla temizlemek için karbonat kullanılabilir. Fakat alınabilecek en önemli yöntem, her yemekten sonra dişleri fırçalamak, plak oluşumunu engellemek olacaktır.

Diş taşı oluşumuna sebep olan besinler

Şeker ve un gibi dişe yapışan, bulunduğu alanda bakteri üremesine sebep olan besinler diş taşı oluşturur. Aynı zamanda gazlı içeceklerin de diş taşı oluşumuna etki ettiği bilinmektedir.

Diş fırçasıyla diş taşı temizlenir mi?

Diş taşı, kişiden kişiye göre değişkenlik gösterir. Sertlik durumu ve yoğunluğuna göre evde bu sorun giderilebilir.

Diş macunu üzerine karbonat dökerek diş fırçalamak, diş üzerindeki plakların giderilmesinde yardımcıdır. Bu işlem maksimum, haftada bir kez yapılmalıdır. Çünkü dişi aşındırabilir.

Bunun yanı sıra çok sert ve yoğun bir diş taşı oluşumunuz varsa doktora başvurmalısınız. Evde uygulayacağınız yöntemler, çok sertleşmiş ve yerleşmiş diş taşları için çözüm olmayacaktır.

Diş taşı nasıl anlaşılır?

Diş taşı kanama ile kendin gösterir. Özellikle gün geçtikçe kanamalar artar. Fakat kişinin her gün dişlerini fırçalaması gerekir. Bu sorun,idş fırçalamanın önüne geçmemelidir.

Kırmızı görünen ve şişmiş diş etleri,

Diş ipi kullanıldığında veya diş fırçalarken görülen diş eti kanaması,

Hassas ve ağrılı diş etleri.

Diş taşı nasıl önlenir?

Diş taşını önlemek için yapılacak yöntemler basittir.

- Diş fırçalama

- Diş ipi ve gargara kullanımı

- Taze ve tüm sebze, meyve tüketimi diş taşı oluşumunu önler ve erteler.