Sararmış dişler nasıl beyazlar? Evde diş beyazlatma yöntemleri | Tuz, limon, karbonat, sirke diş beyazlatır mı?

Sararmış dişler nasıl beyazlar? Sık yemek yediğimiz dönemlerdeyiz ve dişlerimizin sararması çok normal. Özellikle kahve ve çay tüketimi arttıkça, dişlerin sararması kaçınılmaz oluyor. Peki ama evde kullanılan tuz, limon, karbonat, sirke diş beyazlatır mı? Evde diş beyazlatma yöntemleri için okumaya devam edin.

Sık yemek yediğimiz dönemlerdeyiz ve dişlerimizin sararması çok normal. Özellikle kahve ve çay tüketimi arttıkça, dişlerin sararması kaçınılmaz oluyor. Peki ama evde kullanılan tuz, limon, karbonat, sirke diş beyazlatır mı? Evde diş beyazlatma yöntemleri için okumaya devam edin.

Sararmış dişler nasıl beyazlar?

Dişlerin günce iki kez ve 3 dakika boyunca fırçalanması gerekir. Sararmanın nedeni fırçalamamaktan kaynaklıysa, başka bir çözüm yoktur.

Fakat dişler genel aşınmalardan, içecek tüketimi ve benzeri durumlardan dolayı sararıyorsa, aşağıdaki yöntemler kullanılabilir.

Dişleri beyazlatmak için karbonat ile fırçalayıp, durulamadan üzerine limon suyu ile gargara yapılmalıdır. Bu işlem aşındırıcı etkilere sahip olduğu için, sadece ayda bir kez tekrarlanabilir.

Tuz, limon, karbonat, sirke diş beyazlatır mı?

Diş beyazlığında tuz kullanılsa da çok büyük bir etkisi olmaz. Diş üzerinde parçacık ya da diş taşı oluşumu yaşanıyorsa bunların giderilmesinde iyi bir rol alır. Tuz aynı zamanda ağız içerisindeki bakterileri de öldürür ve kanamaları durdurur.

Limon, karbonat ve sirke de sıklıkla macun yapılarak diş beyazlatmak için kullanılan malzemelerdir. Tek başlarına da kullanılabilirler, karıştırılarak da. Fakat aşındırıcı özelliklerinden dolayı, sık sık uygulamamak gerekir.