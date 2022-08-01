Böbreğe en çok ne zarar verir? Böbrekte sorun olduğu nasıl anlaşılır?

Böbreğe en çok ne zarar verir? Ülkemizde birçok kişinin savaştığı kronik böbrek rahatsızlığı, en yaygın hastalıkların başında yer alıyor. Tansiyon ve kandaki alyuvar dengesini sağlayan, vücudu atıklardan arındıran bu önemli organ için, geç olmadan önlem almak gerekir. Peki böbrekte sorun olduğu nasıl anlaşılır? Su ve tuz tüketimi böbreği nasıl etkiler? İşte detaylar...

Böbreğe en çok ne zarar verir? Ülkemizde birçok kişinin savaştığı kronik böbrek rahatsızlığı, en yaygın hastalıkların başında yer alıyor. Tansiyon ve kandaki alyuvar dengesini sağlayan, vücudu atıklardan arındıran bu önemli organ için, geç olmadan önlem almak gerekir. Peki böbrekte sorun olduğu nasıl anlaşılır? Su ve tuz tüketimi böbreği nasıl etkiler? İşte detaylar...

Böbreğe en çok ne zarar verir?

Böbrekler, kalp gibi damarlı yapıdan oluşur. Tansiyonu düzenler ve kandaki alyuvar sayısının dengelenmesini sağlar. Dolayısıyla böbrekleri direkt ve doğrudan etkileyen durumlar susuzluk ve sigara tüketimidir. Aynı zamanda;

- Fazla tuz kullanımı

- Az su tüketmek

- İdrarı bekletmek

- Reçetesiz ve fazla ilaç kullanımı

- Sigara kullanımı böbreklere zarar verir.

Böbrekte sorun olduğu nasıl anlaşılır?

Böbreklerde oluşan sorunlar kendini ilk etapta gösterir. Fakat kişi yanlış yaşam tarzını benimsemiş, bu semptomlara alışmışsa, normal gelebilir. Aşağıda belirtildiği üzere böbreklerdeki sorunlar, öncelikle kendini vücudun farklı bölümlerinde gösterir.

Düşük idrar üretimi

Ellerde, yüzde ve bacaklarda şişkinlik

Nefes darlığı, alırken zorluk çekmek

Hızlı yorulma, halsizlik

Uyku güçlüğü

İştah kaybı, bulantı, kusma

Yüksek tansiyon

Üşüme ve yorgunluk hissi

Kötü kokulu nefes

Tat almada eksiklik

Fazla tuz tüketimi böbreği nasıl etkiler?

Alınan tuzun yaklaşık yüzde 99.5'i böbreklerden geri emilir. Fazla tuz tüketilmesi durumunda böbrekler su ve tuz dengesini sağlamakta zorlanır. Bu sorun zaman içinde kan basıncı yüksekliğiyle birlikte böbrek işlevleri üzerinde olumsuz etkiler geliştirir.

Susuzluk böbreği nasıl etkiler?

Vücut susuz kalırsa, ilk olarak böbrekleri etkiler. Çünkü su içmemek kan basıncını yavaşlatır. Normal süreçte bir dakikada kalpten pompalanan kanın yüzde 20'si ise böbreklerden geçer. Böylelikle vücudun susuz kalması ile ilk olarak böbrekler alarm verir. Beraberinde taş oluşumu ve halsizlik oluşur.

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