Hamilede demir eksikliği bebeği etkiler mi? Demir eksikliği yaşayan hamile ne yemeli? Hamilelikte demir eksikliği nelere yol açar?

Hamilelikte demir eksikliği nelere yol açar? Gebeliğin her evresi anne, bebek arasında özel ve bir bağ çevresinde ilerler. Annenin sağlık sorunundan üzüntüsüne, yemeğinden hareketlerine kadar bebek doğrudan etkilenir. Demir eksikliği de bu sorunlardan biridir. Peki hamilelikte demir eksikliği nelere yol açar? Demir eksikliği yaşayan hamile ne yemeli? Hamilelikte demir ilacı bebeğe zarar verir mi? Hamilelikte demir eksikliği nasıl giderilir? Gebelikte demir eksikliği belirtileri ve daha fazlası...

Gebeliğin her evresi anne, bebek arasında özel ve bir bağ çevresinde ilerler. Annenin sağlık sorunundan üzüntüsüne, yemeğinden hareketlerine kadar bebek doğrudan etkilenir. Demir eksikliği de bu sorunlardan biridir. Peki hamilelikte demir eksikliği nelere yol açar? Demir eksikliği yaşayan hamile ne yemeli? Hamilelikte demir ilacı bebeğe zarar verir mi? Hamilelikte demir eksikliği nasıl giderilir? Gebelikte demir eksikliği belirtileri ve daha fazlası...

Hamilede demir eksikliği bebeği etkiler mi?

Demir eksikliğinin derecesi, anne ve bebeğin sağlığını doğrudan ilgilendirmesi açısından büyük önem taşıyor. Hamilelikte görülen ileri derece demir eksikliği; bebek ölümleri, bağışıklık sistemi zayıflıkları ve enfeksiyon gibi sağlığı ilgilendiren riskleri de beraberinde getirebiliyor. Dolayısıyla belirtilerin vücutta görülmesinin ardından, bir uzmana başvurmak gerekir.

Uzman ile yapılan hayat düzenlemesi ve birkaç besin tüketimi, bu sorunun kısa sürede aşılmasını sağlayabilir.

Hamilelikte demir eksikliği nelere yol açar?

Hamilelikte demirin yetersiz alınması kansızlık, yorgunluk, iştahsızlık ve baş dönmesine neden olabilir. Yetişkinlerde günlük demir ihtiyacı 15mg iken hamilelikte bu değerin 2 katına çıkarılması önerilir. Sadece besinlerden bu miktara ulaşmak biraz zor olabilir.

Hamilelikte demir ilacı bebeğe zarar verir mi?

Yapılan son araştırmalara göre demir takviyeleri bebeklerin anne karnındaki gelişimlerini direkt olarak etkiliyor. Gebelik öncesinde takviye alınmalı ve gebelik esnasında da besin tüketimiyle bu açık kapatılmalıdır.

Her kişide olduğu gibi, bu konuda da bir uzmana danışmakta fayda vardır.

Gebelikte demir eksikliği normal mi?

Hamilelikte görülen ileri derece demir eksikliği; bebek ölümleri, bağışıklık sistemi zayıflıkları ve enfeksiyon gibi ciddi sorunlara neden olabilir. Beslenme düzeninde ve yaşam şeklinde yapılacak birkaç ufak ama önemli değişiklikle anne adaylarının demir eksikliğinden uzak, rahat bir hamilelik geçirebilirler. Dolayısıyla belirtilerin baş göstermesinin akabinde, bir doktora başvurmak en doğru karar olacaktır.

Demir eksikliği yaşayan hamile ne yemeli?

Demir eksikliği yaşayan gebeler; yumurta, et ve et ürünleri, balık, karaciğer, yeşil yapraklı sebzeler, baklagiller ve tam tahıl tüketimini artırmalıdır. Ayrıca badem, kuru erik ve siyah kuru üzüm de iyi birer demir kaynağıdır.

Gebelikte demir eksikliği belirtileri

Demir eksikliğinin belli başlı belirtileri vardır. Hamilelerde de bu belirtiler kendini gösterir. Fakat bebek için, hamilelerin durumu daha ciddiye alınmalıdır.