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Rusya'da üniversiteye silahlı saldırı: Yaralılar var

Rusya'daki Perm Üniversitesi binasında silahlı saldırı gerçekleştirildiği, yaralıların olduğu bildirdi. Öğrenciler ise canlarını kurtarmak için camdan atladı.

2021-09-20 10:28:18
'TRT'den tek kuruş para almadım'

'TRT'den tek kuruş para almadım'

Bu akşam “%100 Futbol” programında canlı yayında, aldığı ücretle ilgili yalan ve iftira haber ve paylaşımlara cevap veren Rıdvan Dilmen, “TRT’den bugüne kadar ne bir kuruş para aldım ne de almaya niyetim var” açıklamalarında bulundu.
İstanbul'daki fırtınada çatıları uçan evler havadan görüntülendi

İstanbul'daki fırtınada çatıları uçan evler havadan görüntülendi

İstanbul'da dün akşam saatlerinde başlayan kuvvetli sağanak ve fırtınada çatıları zarar gören evler, havadan görüntülendi.
Çay satan büfede viski bulamadı; meydan kavgası çıktı: 6 yaralı

Çay satan büfede viski bulamadı; meydan kavgası çıktı: 6 yaralı

Olay, Pendik Esenyalı Mahallesi'nde dün akşam saat 21.00 sıralarında yaşandı. İddiaya göre, cadde üzerinde çay satan büfeye gelen alkollü bir kişi, büfeciden viski istedi. Bu kişi ile alkol satmadığını söyleyen büfeci arasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Büfeci ile kavga ettikten sonra olay yerinden ayrılan kişi, daha sonra düğün salonunda bulunan tanıdıklarını da alarak olay yerine tekrar geldi, cadde karıştı. Yumruk, tekme ve sandalyelerin kullanıldığı kavgada 6 kişi yaralandı. Kavganın ardından olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polisler kavgayı ayırmak için büyük bir mücadele verirken, grubun kavgası polis geldikten sonra da devam etti. Darp sonucu yaralananlar kendi imkanları ile hastaneye giderken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
İstanbul'da ''Voldemort bulut'' şaşkınlığı

İstanbul'da ''Voldemort bulut'' şaşkınlığı

İstanbul’da bu akşam gözlenen bulutun oluşturduğu siluet şaşkınlığa neden oldu. Oluşan siluet, sosyal medya kullanıcıları arasında ağırlıklı olarak Hary Potter karakteri Lord Voldemort’a benzetildi.
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