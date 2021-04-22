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Rus Savunma Bakanlığı Kerç Boğazı yakınlarında askeri tatbikat yapıldığını duyurdu

Rus askeri birliklerinin katılımıyla Kerç Boğazı civarında tatbikatın ana aşamasını gerçekleştirdi.

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22.04.2021 03:38:55
Rus Savunma Bakanlığı Kerç Boğazı yakınlarında askeri tatbikat yapıldığını duyurdu

Rusya Savunma Bakanlığı, Güney Askeri Bölgesi birlikleri ve hava indirme birliklerinin birlikte gerçekleştirdiği askeri tatbikatın Kırım'da Kerç Boğazı'nın girişine yakın bölgede bulunan Opuk poligonunda yapılmaya başlandığını duyurdu.

Tatbikatın ana aşamasına geçildiği kaydedilen açıklamada, Rus donanmasına ait gemilerin denize açıldığı ifade edildi.

Tatbikata pek çok birlik katıldı

Tatbikattaki birliklerin eylemlerine, genel birlikler, hava ve uzay kuvvetleri, hava savunma sistemleri, savaş gemileri, Karadeniz donanmasının bazı kıyı birlikleri, Hazar donanmasının bazı birlikleri ve hava indirme birlikleri katıldı.

24 Nisan'da Rusya'ya ait kara sulardan geçiş hakkı askıya alınacak

14 Nisan'da Rusya Savunma Bakanlığı, 24 Nisan'dan 31 Ekim'e kadar Karadeniz'in bazı bölgelerinde yabancı savaş gemileri ve diğer devlet gemileri için Rusya'ya, ait kara sulardan geçiş hakkı kullanılmasını askıya alacağını duyurmuştu.

Rusya, 20 Nisan'dan itibaren Karadeniz üzerinde bazı bölgelere uçuşun sınırlandığına yönelik NOTAM yayımladığını duyurmuş, 24 Nisan'a kadar geçerli olacak kısıtlamalar gereği Karadeniz havzası ve Kırım üzerindeki bazı hava sahalarının uçuşa kapatıldığını ifade etmişti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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