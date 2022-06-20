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Roketatarla balık avı! 'Öküzlüğün kitabının yazıldığı yerler…'

Güvenlik uzmanı Abdullah Ağar, sosyal medya hesabından paylaştığı bir videoda roket atarla balık avlayan bir kişinin görüntülerini paylaşarak sert eleştiriler yöneltti

2022-06-20 19:19:16

Güvenlik uzmanı Abdullah Ağar, twitter hesabından yaptığı paylaşımda roketatarla balık avlayan ve çevresindeki insanların canını tehlikeye sokan kişinin görüntülerini paylaşırken, “öküzlüğün kitabının yazıldığı yerler…” ifadesini kullandı

Ağar, sözkonusu videoda yer alan görüntülere ilişkin şu ifadeleri kullandı:

“Ortadoğu… Sahipsizliğin, cehaletin, boş vermişliğin ve öküzlüğün kitabının yazıldığı yerler.

RPG-7 tanksavar roketatarla balık avlıyor.

Onu da yapamıyor, yana çakıyor, geri tehlikeli bölgeyi hesap edemiyor, çocukları öldürecek haberi yok.”

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