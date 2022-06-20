Roketatarla balık avı! 'Öküzlüğün kitabının yazıldığı yerler…'

Eczanede terör estirdi, 'polisi ararsan seni öldürürüm' dedi!

İstanbul Ataşehir'de eczanenin adresini bulamadığı için girdiği eczanedeki çalışanlara saldırdı. Saldırgan eczacıya, 'Polisi ararsan seni öldürürüm. Kafanı koparırım senin' diyerek tehditler savurdu.