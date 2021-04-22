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Rıza Kayaalp, 10'uncu Avrupa Şampiyonluğu için mindere çıkıyor

Polonya'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda mücadele edecek Rıza Kayaalp, 'Hedefim 10'uncu kez Avrupa Şampiyonu olmak. Bunun için hazırım' dedi.

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Google News - Timeturk
22.04.2021 11:32:43
Rıza Kayaalp, 10'uncu Avrupa Şampiyonluğu için mindere çıkıyor

19-25 Nisan tarihleri arasında Polonya'nın başkenti Varşova'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya için yarın ringe çıkacak olan milli güreşçimiz Rıza Kayaalp, bu ülkeye gitti. Günlerdir İstanbul'da kampa giren ve antrenmanlar yapan Dünya ve Avrupa Şampiyonu Kayaalp, Demirören Haber Ajansı (DHA) muhabirinin sorularını yanıtlayarak hedefini açıkladı.

"KÜRSÜDE '10' İŞARETİNİ YAPACAĞIM"

Şampiyonaya çok iyi hazırlandığını ifade eden Rıza Kayaalap, "Bütün hazırlıklarımı tamamladım. Gücümü zirvesinde hissediyorum, psikolojik olarak da çok iyi durumdayım. Her zaman yaptığımı yapacağım. Rakiplerime saldırıp, onlara baskı kurup, maçlarımı tek tek kazanarak finale çıkmayı hedefliyorum. Finalde de inşallah 10 işaretini yapıp, kariyerimde 10'uncu kez Avrupa Şampiyonu olmak istiyorum. En büyük hayalim; rekorumu geliştirmek ve milletimize de iyi bir şampiyonluk hediye etmek. Rakiplerim daha önce bildiğim ve yarıştığım rakipler. Rakipleri önemsemek lazım, grekoromen zor bir stil, o yüzden işi hakemlere bırakmamak lazım. Her zaman saldırgan olup, puan alıp maçı üstün götürmek, galibiyete giden yolda en önemli etken" dedi.

"DÜNYADA EN MUTLU OLDUĞUM YER KÜRSÜDE İSTİKLAL MARŞI'NI OKUMAK"

Türk bayrağını dalgalandırmak ve kürsüde İstiklal Marşı'nı çaldırmanın kendi için tarif edilemez bir duygu olduğunu ifade eden Kayaalp, "15 yıldır bu işi bırakana kadar zirvede olup bayrağımızı göndere çektirmek en büyük hayalim demiştim. Allah'ıma şükürler olsun bunu da gerçekleştirdim. Şurada birkaç yılım kaldı, dişimi sıkıp katıldığım şampiyonalarda yine aynısını yapmak istiyorum. Dünyada en mutlu olduğun yer neresi derseniz, o kürsüde İstiklal Marşı'nı söylemek derim. Bunun maddi karşılığı yok" şeklinde konuştu.

EMEKLİLİK KARARI OLİMPİYATLARDAN SONRA 

Kariyeri şampiyonluklara dolu olan 31 yaşındaki milli güreşçi Rıza Kayaalp, mindere ne zaman veda edeceği sorusuna ise şu yanıtı verdi:

"Olimpiyat altın madalyası aldığım zaman bırakmak gibi bir niyetim var. İnşallah o madalya nasip olursa devam edip etmeyeceğime o zaman karar vereceğim."

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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