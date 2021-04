Putin köpeklerine danışıyormuş!

Siyasi kimliği ve karakteriyle dikkati çeken Rusya Devlet Başkanı Putin kariyerini kime borçlu, sağ kolunun hareketlerindeki sır nedir, liderler ona neden köpek hediye ediyor?

4 Mart 2012'de yapılan Devlet Başkanlığı seçimlerinde aldığı yüzde 63.6 oyla 3'üncü kez Rusya Federasyonu Devlet Başkanı olan Vladimir Putin, 1999-2000 yılları arasında başbakanlık, 2000-2008 yılları arasında Başkanlık, 2008-2012 yılları arasında tekrar başbakanlık görevini üstlendi. Vladimir Putin iktidardaki Birleşik Rusya Partisi'nin adayı olarak devlet başkanı seçildi. Görevini sürdüren Putin ilginç uygulama ve kişiliği ile dikkat çekmeye devam ediyor

İngiliz gazeteci Ben Judah, defalarca Rusya'ya seyahat edip, Putin'in en yakınlarıyla görüşerek hazırladığı 2014'te çıkan kitabı ‘Fragile Empire. How Russia Fell In and Out of Love with Vladimir Putin - Kırılgan İmparatorluk. Rusya Putin'e Nasıl Âşık Oldu ve Ondan Nasıl Soğudu' Rus devlet başkanının perde arkasındaki hayatı hakkında bugüne dek pek duyulmamış bilgilere yer verdi.

Kariyerini hocasına borçlu

Putin, bugün geldiği yeri büyük ölçüde Anatoly Sobchak isimli bir hukuk profesörüne borçlu. Sobchak, Leningrad (St.Petersburg) Üniversitesi'nde Putin'in hocasıydı. Sovyetler dağıldıktan sonra onu önce üniversiteye geri çağırdı; ardından da St. Petersburg'un ilk seçilmiş belediye başkanı olduğunda yanına aldı. Hayatı boyunca da Putin'e akıl hocalığı yapmaya devam etti.

Putin'in sağ kolunun sırrı

Portekiz, İtalya ve Hollanda'dan bir grup bilim adamının araştırması İngiliz tıp dergisi The BMJ'de yayınlandı. Hollanda'daki Radboud Üniversitesi araştırmacıları, Putin ve bazı üst düzey yetkililerin yürüyüş şeklini analiz etti. Sonuç şu: Putin'in yürürken sağ elini az sallayarak vücuduna yakın, sol elini ise yönlendirici olarak kullanması yıllar önce Sovyet istihbaratı KGB'deyken aldığı eğitimden kaynaklanıyor. Ajanlar, tabancalarını göğsün hemen altında taşırken, sağ elin silaha daha çabuk ulaşması amaçlanıyor.Bu durum daha önce Parkinson hastalığı işareti olarak algılansa da Putin'in böyle bir rahatsızlığı bulunmuyor.

Buz hokeyi vazgeçilmez

Sıradan bir günde, başkan havuzdan çıkınca soluğu spor salonunda alıyor. Bisikletle, koşu bandıyla ilgilenmiyor; hobisi ağırlık kaldırmak.Putin'in en sevdiği uğraşı buz hokeyi. Kaskını takıp piste çıktığında çevresinde ona en yakın insanları buluyor. Birkaç haftada bir organize edilen bu çok özel buz hokeyi maçlarına davet edilmek bugünün Rusya'sının en itibarlı olayı.

Köpeklere neden düşkün?

Putin bir röportajında köpeklerinden bahsederken "bazı durumlarda köpeğim Kani'ye danışmaya çalışıyorum çünkü o bana güzel tavsiyeler veriyor" diyerek köpeklerine olan düşkünlüğüne vurgu yapmıştır. Ülke ziyaretlerinde kendisine köpek hediye edilmesi dikkati çekiyor. Putin'in köpeklere olan düşkünlüğünün stratejik bazı sebepleri olduğu konusunda görüş bildiren bazı çevreler kendisinin "güçlü ve dinç" olduğunu vurgulamak ve köpeklerinin kendisine olan sadakatleri üzerinden politik mesajlar vermesine yardımcı olabilecek birer araç olarak görüyor olabileceğini vurguluyorlar.

Otellerde 200 oda tutuluyor

Putin, yabancı bir ülkeyi ziyaret ettiğinde, bir otelde yaklaşık 200 oda tutuluyor ve o otel neredeyse Kremlin'e dönüştürülüyor. İstihbarat servisi, gerekli kontrolleri bir ay öncesinden yapıyor. Çarşaflar ve banyo takımları Rusya'dan özel ve yine mühürlü bir şekilde getirilen ürünlerle değiştiriliyor.

Kendisiyle dalga geçenlere gülüyor

Geç uyanıyor. Güneş iyice yükseldiğinde, son derece sade kahvaltısını yapmaya başlıyor. Favorisi yumuşak beyaz peynir. Bazen omlet bazen yulaf lapası yiyor. Keyfi yerindeyse de bıldırcın yumurtası. Hava soğumuşken çalışmayı seviyor Putin. Zihin o zaman daha berrak oluyormuş. Danışmanlar da bu tempoya uymak zorunda.Danışmanlarının ona gösterdiği komik videolar. Kendisiyle dalga geçilen bu videoları ilgiyle izlediği söyleniyor.Cumartesi-pazar da işbaşında. Stalin'den beri en çok çalışan lider olduğu söyleniyor. Bir başka özelliği, Rusya'nın devasa coğrafyasında en çok yeri görmüş devlet başkanı olması.

Pilotluğunda yangın da söndürmüş

Vladimir Putin lisanslı bir pilottur, hatta bir kez orman yangınlarını söndürmek için bir uçağı pilot olarak kullanmıştır.Resmi sayının bilinmemesine rağmen, Putin büyük Rus şirketlerinin çoğunda hisselerin bulunduğu ve konaklar gibi çok sayıda lüks eşyaya sahip olduğu biliniyor.

Putin'in kızları

Kızlarıyla ilgili şu yorumu yapıyor: "Kızlarım politika ya da ticaretle uğraşmıyor. İki kızım da yurt dışında hiç eğitim almadılar. Sıradan insanlar gibi kendi hayatlarını yaşıyorlar ve bunu büyük bir onur içinde yapıyorlar. Üç dili akıcı şekilde konuşuyorlar ve çalışmalar yapıyorlar. Kızlarımla gurur duyuyorum."

Büyük kızı Mariya Putina: Büyük kızı Mariya Putina!1985, St. Petersburg, Rusya doğumlu. Sankt-Peterburg Üniversitesinden mezun olmuş.Hollanda'da yaşıyor ve Hollandalı iş adamı Jorrit Faassen ile evli.

Yekaterina Putina:İkinci kızı. 1986, Almanya doğumlu. O da kız kardeşi gibi Sankt-Peterburg Devlet Üniversitesinden mezun.Babasının soyadı yerine anneannesinin kızlık soyadını kullanıyor. Ve hatta Moskova Devlet Üniversitesinde devletin fonladığı projeleri yürüttüğü de söyleniyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.