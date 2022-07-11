Ölüm ve ağır hastalığı önlüyor! Hatırlatma dozu kimler olmalı?

Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği (KLİMİK) Başkanı Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz da kimlerin aşı olması gerektiğine ilişkin “Üç doz BioNTech aşılılardan 50 yaş üstü olanlara ve 50 yaşından küçük olup ek hastalığı olanlara 4. dozu öneriyoruz. İki SinoVAC, 3 BioNTech veya 4 BioNTech aşılılara, bağışıklık normalse ek doz önermiyoruz. Tam aşılıyken Omicron olanlara başka aşı önermiyoruz” bilgisini verdi. Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Bülent Tutluoğlu da Milliyet'e yaptığı açıklamada, “Aşılar ölüm ve ağır hastalıktan korur. Yaşlılar, ciddi kronik hastalığı olanlar, kanser hastaları, bağışıklığı düşük veya bağışıklık baskılayıcı ilaç kullananlar, son aşının üzerinden 6 ay geçtiyse mutlaka 4. doz aşılarını olmalı. Bu grubun dışındakiler de yeni mRNA aşısı çıkmasa bile sonbahar, kış dönemini rahat geçirebilmeleri için en geç ekim başına kadar aşılarını yaptırmalı. Kovid yaygın olmakla birlikte çok hafif seyrediyor. Akciğer tutulumu nadir. Ancak ekim ayına kadar bekleyecek vatandaşların kapalı alanlarda maske kullanmaları, mesafe ve hijyene dikkat etmeleri gerekiyor. Hacdan gelenler olacak. Virüs İstanbul'da yaygındı şimdi Anadolu'ya yayılacak” dedi.