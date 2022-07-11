Ölüm ve ağır hastalığı önlüyor! Hatırlatma dozu kimler olmalı?

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. İftihar Köksal, hatırlatma dozlarının antikor düzeyinin yüksek tutulması için açıldığını belirterek Milliyet'e şunları söyledi: “Mevcut aşılar, vücudumuzda antikor seviyesinin artışına göre özellikle ağır hastalık ve ölümden korurken, varyantlara karşı da koruyuculuk gösteriyorlar. Aşıların, yeni varyantlara karşı etkisi bir miktar zayıf olsa da özellikle ölüm ve ağır hastalık tablosunun önüne geçilmesini sağlıyor. Öylesine bir artış var ki virüsün yayılımının önünü kesmek için antikor seviyesinin mutlaka arttırılması bunun için de aşı olunması gerekiyor. Varyant etkili aşı gelince sonbaharda bir kez daha aşılanabiliriz. Böylelikle antikor seviyemizi daha da arttırmış oluruz. Şu an için aşı hakkı olan herkes ister mRNA ister inaktif mutlaka Kovid-19 aşılarını olmalı. Ağır hastalık ve ölüm riskine karşı antikor düzeyinin yükseltilmesi önemli. Omicron ve alt varyantları bu kadar hafif hastalık seyriyle ilerliyorsa bu aşılar sayesindedir.”