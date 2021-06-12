'Oksijen deposu' Kümbet Yaylası’na yoğun ilgi
Giresun'da geniş ladin, çam ormanları ve çayırlarla kaplı Kümbet Yaylası, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede kontrollü normalleşme döneminde doğal ortamıyla ziyaretçilerine adeta nefes oluyor. Dereli ilçesi sınırlarında 1650 ve 1800 rakım arasındaki Kümbet Yaylası, Giresun'un önemli turizm destinasyonlarının başında geliyor. Ormanların verdiği huzuru yaşamak isteyen doğaseverler yaz ve kış aylarında yaylayı ziyaret ediyor. Kontrollü normalleşme sürecinde ilginin daha da arttığı Kümbet Yaylası, şehirlerde bunalanların tercihleri arasında yer alıyor. Uçsuz bucaksız ladin ve çam ormanları ziyaretçileri kucaklıyor.