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'Oksijen deposu' Kümbet Yaylası’na yoğun ilgi

Giresun'da geniş ladin, çam ormanları ve çayırlarla kaplı Kümbet Yaylası, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede kontrollü normalleşme döneminde doğal ortamıyla ziyaretçilerine adeta nefes oluyor. Dereli ilçesi sınırlarında 1650 ve 1800 rakım arasındaki Kümbet Yaylası, Giresun'un önemli turizm destinasyonlarının başında geliyor. Ormanların verdiği huzuru yaşamak isteyen doğaseverler yaz ve kış aylarında yaylayı ziyaret ediyor. Kontrollü normalleşme sürecinde ilginin daha da arttığı Kümbet Yaylası, şehirlerde bunalanların tercihleri arasında yer alıyor. Uçsuz bucaksız ladin ve çam ormanları ziyaretçileri kucaklıyor.

2021-06-12 13:59:05
Sümela Manastırı'nın kayalıklarındaki saklı şapel

Sümela Manastırı'nın kayalıklarındaki saklı şapel

Trabzon’un Maçka ilçesine bağlı Karadağ'ın Altındere Vadisi'ne bakan eteğinde, vadiden yaklaşık 300 metre yükseklikteki ormanlık alanda kayalar oyularak inşa edilen Sümela Manastırı, kaya düşme riskine karşı Eylül 2015'te ziyarete kapatılarak restorasyona alındı. Kültür ve Turizm Bakanlığınca yürütülen yaklaşık 50 milyon liralık restorasyonun birinci etabı kapsamında kaya ıslahı, dış avlu, çevre tanzim ve düzenleme çalışmaları yapıldı. İkinci etap çalışmaları çerçevesinde ise manastırın ana giriş kapısının üstünde bulunan ve 'kama blok' olarak adlandırılan kaya kütlesinin geçici olarak güçlendirilmesi tamamlandı. Restorasyonun üçüncü etap çalışmaları kapsamında da mühendis ve endüstriyel dağcıların da yer aldığı yaklaşık 70 personel, kaya düşmesini önlemek için bariyerleme ve kama blok kaya kütlesinin kalıcı olarak sabitlenmesi çalışmalarına devam ediyor.
Trakya'nın buğday üretiminde payı yüzde 10

Trakya'nın buğday üretiminde payı yüzde 10

Türkiye'nin buğday üretiminin yüzde 10'unu, kanola üretiminin de yüzde 60'ını karşılayan Trakya'da her iki üründe de hasat yaklaştı. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre geçen yıl Türkiye'de 349 bin 891 dekar alanda ekimi yapılan kanolada 121 bin 542 ton rekolte elde edildi. 77 bin 893 tonla ürünün yaklaşık yüzde 64'lük kısmı Trakya'da yetiştirildi. Bölgenin kanola üretiminde ilk sırada Tekirdağ yer aldı, bu ili Edirne ve Kırklareli izledi. Tekirdağ'da geçen yıl 114 bin 508 dekar alanda 37 bin 831 ton, Edirne'de 69 bin 959 dekar alanda 24 bin 370 ton, Kırklareli'nde 42 bin 100 dekar alanda 15 bin 692 ton kanola yetiştirildi. Bölgede bu yıl 233 bin dekar alanda kanola ekimi yapıldı. Trakya, çeltik, kanola ve ayçiçeği üretimiyle dikkati çekse de Türkiye'nin buğday üretimine katkı sunuyor. Trakya'da ekmeklik buğdayın en çok ekim alanı Tekirdağ olarak kayıtlara geçti. Tekirdağ Türkiye'de en çok buğday üretilen 10 il arasında yer aldı.
Yalova'da müsilaj temizliği

Yalova'da müsilaj temizliği

Çalışmalarla ilgili Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ümit Yılmaz, “4 günde toplam 412 metreküp müsilaj temizliği yaptıklarını aktaran Yılmaz, 'Sadece bugün 254 metreküp müsilaj temizliği yaptık. Hem atık kabul gemisi hem deniz süpürgeleri hem de belediyelerimizin vidanjörleriyle müsilaj temizleme işlemimizi devam ettiriyoruz. Valimizin koordinesinde oluşturduğumuz koordinasyon merkezinde de görevli kurum ve kuruluşlarımızın desteğiyle anbean ilimizdeki müsilaj yoğunluğunu takip edip müdahalemizi ona göre yoğunlaştırıyoruz. Bugünden sonra merkezdeki balıkçı barınağında müsilaj dağılmazsa orada da çalışmalarımızı sürdüreceğiz.' diye konuştu.
Diyarbakır anneleri kararlı

Diyarbakır anneleri kararlı

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 647. gününde sürüyor. Oğlu Ramazan için eylem yapan anne Mevlüde Üçdağ, evladının 7 yıl önce kandırılarak dağa götürüldüğünü söyledi. Üçdağ, 'Doğru adresteyim. Evladımı HDP kandırıp PKK'ya verdi. Ne gecem gece ne de gündüzüm gündüzdür. Keşke onun rüyasına bir gün girebilseydim de benim ne yaşadığımı da bilseydi. Orası senin yerin değil. Gel teslim ol. Onlara hizmet etme. Ben seni HDP ve PKK'ya büyütmedim. Yuvana dön.' şeklinde konuştu. Oğlu Yavuz için eylem yapan baba Nihat Çağmar da evladının kandırılarak dağa götürüldüğünü söyledi. Evladını HDP'nin götürdüğünü söyleyen Çağmar, oğluna şöyle seslendi: 'Sen de gel, bize katıl. Onlara inanma. Evine geri dön. Türkiye Cumhuriyeti'nin adaletine teslim ol.'
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