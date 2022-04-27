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Ödemeler başlıyor! 10 soruda bayram ikramiyesi

Emeklilere bayram ikramiyeleri bugünden itibaren ödenmeye başlıyor. 2018 yılında yapılan düzenleme ile emeklilere Ramazan ve Kurban Bayramı olmak üzere senede iki kere, bayram öncesi ikramiye verilmeye başlandı. Bu sene de bayramlarda emekliler, dul ve yetim aylığı alanlara ikramiye yatırılacak. İkramiye tutarı ise Ramazan Bayramı için 1.100 lira olacak. 12 milyon emeklinin 2022 yılı Ramazan Bayramı ikramiyeleri 27-29 Nisan tarihlerinde hesaplara yatırılacak. Peki, bayram ikramiyesinden kimler yararlanacak, yeni emekli olanlar da ikramiye alabilecek mi, hangi tarihte emeklilik dilekçesini verenler ikramiye alabilecek? İşte, bayram ikramiyesinde tüm merak edilenler... Hürriyet'ten Noyan Doğan'ın yazısı.

Ödemeler başlıyor! 10 soruda bayram ikramiyesi
27.04.2022 16:18:33
Ödemeler başlıyor! 10 soruda bayram ikramiyesi
1. BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?
 
4/A'lı, yani işçi statüsündeki emekliler ikramiyelerini 27 ve 28 Nisan'da alacak. Bağ-Kurlu emeklilerin ikramiyeleri 29 Nisan'da, memur emeklilerinin ise 29 Nisan'da hesaplarına yatırılacak.
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Ödemeler başlıyor! 10 soruda bayram ikramiyesi
2. KİMLER İKRAMİYE ALABİLECEK?
 
Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri alanlar ile şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahipleri bayram ikramiyesi alacak.
 
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Ödemeler başlıyor! 10 soruda bayram ikramiyesi
3. EMEKLİLER KAÇ LİRA İKRAMİYE ALACAK?
 
1.100 lira ödenecek.
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Ödemeler başlıyor! 10 soruda bayram ikramiyesi
4. BİRDEN FAZLA EMEKLİ AYLIĞI ALANLAR AYRI AYRI İKRAMİYE ALACAK MI?
 
Hayır, en fazla ödemeye imkan veren dosya üzerinden, tek ikramiye ödenecek.
 
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Ödemeler başlıyor! 10 soruda bayram ikramiyesi
5. DUL VE YETİM AYLIĞI ALANLAR TAM İKRAMİYE Mİ ALACAK?
 
Tam ikramiye yatmayacak, hak sahiplerinin hisseleri oranında ikramiye alınacak. Örneğin, eşinin vefatı nedeniyle yüzde 50 hisse oranında ölüm aylığı alana 550 lira ikramiye ödenecek. Yetim aylığı alan ve yüzde 25 hisse oranında aylık alan birine ise 275 lira ikramiye yatırılacak.
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Ödemeler başlıyor! 10 soruda bayram ikramiyesi
6. İŞ GÖREMEZLİK GELİRİ ALANLAR NE KADAR İKRAMİYE ALACAK?
 
İş kazası ve meslek hastalığı sigortasından sürekli iş göremezlik geliri alanlar iş göremezlik derecesi oranında bayram ikramiyesi alabilecek. Örneğin, meslekte kazanma gücü kayıp oranı yüzde 25 olan biri 275 lira, kayıp oranı yüzde 50 olan biri de 550 lira bayram ikramiyesi alacak.
 
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Ödemeler başlıyor! 10 soruda bayram ikramiyesi
7. EMEKLİLİĞE YENİ BAŞVURANLARIN BAYRAM İKRAMİYESİ NASIL OLACAK?
 
Nisan ayı içinde emeklilik dilekçesini verenler bayram ikramiyesi alabilecek. Bayram ikramiyesinin yatacağı tarih bayramın içinde bulunduğu ay olması gerekiyor. Dolayısıyla bayramın içinde bulunduğu ayda emekli aylığı ve geliri alacak olanlar da ikramiyeden yararlanacak.
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Ödemeler başlıyor! 10 soruda bayram ikramiyesi
8. DUL VE YETİM AYLIĞI YENİ BAĞLANACAK OLANLARA İKRAMİYE YATACAK MI?
 
Nisan ayında dul ve yetim aylığı bağlananlar bayram ikramiyesi alacak. Ayrıca mayıs ayında dul ve yetim aylığı bağlananlara da ikramiye yatırılacak.
 
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Ödemeler başlıyor! 10 soruda bayram ikramiyesi
9. TÜM EMEKLİLER BAYRAM İKRAMİYESİ ALABİLECEK Mİ?
 
Sadece banka ve sigorta gibi özel sandıklardan emekli aylığı alanlara bayram ikramiyesi ödenmeyecek, diğer tüm emekliler ikramiyeden yararlanacak.
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Ödemeler başlıyor! 10 soruda bayram ikramiyesi
10. İKRAMİYE İÇİN BAŞVURU GEREKİYOR MU?
 
Başvuru gerekmiyor; bayram ikramiyesi Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) gelir ve aylık alanların hesaplarına otomatik olarak yatırılacak.
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