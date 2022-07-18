Nouman Ali Khan'ın evlilikle ilgili ilham veren konuşması
İslami konuşmacı Nouman Ali Khan, evlilikte aranması gereken kriter ile ilgili yaptığı konuşma sosyal medyada en çok paylaşılanlar arasına girdi.
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İslami konuşmacı Nouman Ali Khan, evlilikte aranması gereken kriter ile ilgili yaptığı konuşma sosyal medyada en çok paylaşılanlar arasına girdi.
Bahar Şahin'in paylaşımı gündem oldu! ''Çocuklarınızı 25-30 yaşındaki kadınlar gibi giydirmeyin''
Ünlü oyuncu Bahar Şahin, yayınladığı bir video ile çocuklarını yaşına uygun giydirmeyip sosyal medya hesaplarında paylaşan annelere seslendi. Bahar Şahin’in açıklaması Instagram’da hızla yayılarak gündem oldu.