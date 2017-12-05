KYK, 625 bin öğrenciyi barındırıyor

05.12.2017 13:16:35

ÖMER HAKAN KİBAR - Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesindeki Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK), 758 yurtta, 8 bin 71'i yabancı olmak üzere, 625 bin 711 öğrenciye barınma imkanı sunuyor.

AA muhabirinin derlediği KYK verilerine göre, mevcut yurtlar 81 il ve 243 ilçenin yanı sıra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yer alıyor.

Yurtların 2021 yılına kadar 217, kapasitenin de 225 bin 355 kişi daha artırılması hedefleniyor. 4 yılda 217 yeni yurt öğrencilerin hizmetine sunulacak. Yatak kapasitesine ise 225 bin 355 kişi eklenerek, toplam yatak sayısı 851 bin 66'ya ulaşacak.

KYK yurtlarının 2002 yılındaki 182 bin 258 kişilik yatak sayısı, 2017 yılında 625 bin 711'e ulaştı. 50 kuruş olan günlük beslenme yardımı da 22 kat artarak 2017'de 11 liraya yükseldi.

Normal eğitim süreleri içinde yurtlarda kalan tüm öğrencilere günlük 11 lira (aylık 330 lira) beslenme yardımı yapılıyor. Şehit ve gazi çocukları, anne ve babası vefat etmiş olan öğrencilerle devletin koruması altındaki öğrencilere de günlük 21 lira beslenme yardımı gerçekleştiriliyor.

Gıda mühendisleri ve diyetisyenler kontrolünde sağlıklı ve dengeli beslenmeyi hedef alınarak hazırlanan yemekler açık büfe ve piyasanın yüzde 35 altında öğrencilere sunuluyor. Hazırlanan yemekler yurt yönetimleri tarafından her gün kontrolden geçiriliyor.





- Burs ve kredi miktarları





Burs ve kredi miktarı olarak 2002 yılında 45 lira ödenirken, bu miktar yaklaşık 10 kat artarak, 2017 yılı itibarıyla 425 liraya yükseltildi.

Bu yıl 150 bin öğrenciye burs, 569 bin 43 öğrenciye de kredi tahsisi gerçekleştirildi. Burs alan öğrenci sayısı yaklaşık 7,5 kat, kredi alan öğrenci sayısı da yaklaşık 3 kat artış gösterdi. 2004 yılında 54 bin 724 öğrenci burs alırken, bu rakam bugün 400 bin 288'e, 451 bin 550 kredi alan öğrenci sayısı da 2017 yılı itibarıyla 1 milyon 235 bin 898 kişiye ulaştı.

Lisans öğrencilerine 425 lira, yüksek lisans öğrencilerine 850 lira ve doktora yapanlara da bin 275 lira ödeniyor. Ödemeler gelecek yıldan itibaren sırasıyla lisansta 470, yüksek lisansta 940 ve doktorada bin 410 liraya yükseltilecek. 2018 yılı itibarıyla burs öğrenim kredisindeki artış yüzde 944 olacak.





- Üniversite yerleşkelerine yurt projesi





Öğrencilere üniversite yerleşkesinde daha güvenli ve huzurlu yurtlar sunmak, öğrencilere ulaşım kolaylığı sağlamak, ulaşım masraflarından kurtarmak, okulun kütüphane, sosyal donatılar gibi imkanlarından azami istifade etmelerini sağlamak amacıyla son dönemde üniversitelerden 2 milyon 178 bin 812 metrekarelik 73 yurt arsası tahsisi yapıldı.



Üniversite yerleşkeleri içinde ve maliye hazineleri üzerinde öğrencilere yurt ve barınma birimlerinin inşası için 48 ilde 2 milyon 700 bin metrekarelik alan tahsisi gerçekleştirilecek. Bunun yanı sıra Ege (40 bin), Gazi (30 bin), Marmara (60 bin) ve Ortadoğu Teknik Üniversitesinden (50 bin) toplamda 180 bin metrekarelik arsa tahsisinde bulunuldu.

Öte yandan KYK bünyesinde öğrencilerle eğitim, sosyal, kültürel, sportif ve gönüllülük faaliyetleri yürütülüyor.











