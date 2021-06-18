Son Alman İmparatoru'nun 'Türkiye' sevdası

Son Alman İmparatoru II. Wilhelm için Yıldız Sarayı’nda üç haftada inşa edilen köşk, deniz yoluyla parçalar halinde Hereke'ye getirilerek bir günde monte edildi. İmparatorun üçüncü ziyareti ise İngiliz işgali nedeniyle tren yolu ile gerçekleştirildi

Kaiser Wilhelm Köşkü, Hereke'nin halısı gibi, tarihi eserleri de dünyada tanınan eserler arasında yer alır. Bunlardan biri de, Hereke kıyısında, eskiden Sümerbank'a ait olan dokuma ve halı fabrikasının sınırları içinde bulunan Kaiser 2. Wilhelm Köşkü'dür. Köşkün yapılışı gibi ilginç bir hikayesi de var; Hereke halılarının uluslararası bir ün kazanmasından sonra Hereke'ye gelen yabancı misafirlerin barakalarda ağırlanmasının ayıp olduğu düşünülerek fabrikanın şerefi ile münasip bir köşk inşası uygun görülmüş ve Alman İmparatoru Kaiser 2. Wilhelm'in İzmit'i ziyareti öncesinde Sultan 2. Abdülhamit'in emriyle bu köşk yaptırılmıştır. Yıldız Sarayı'nda üç haftada inşa edilen Köşk, deniz yoluyla parçalar halinde getirilerek bir günde yerine monte edilmiştir.

Kral ve imparatoriçenin Hereke ziyareti

Körfez Kaymakamlığı'nın sitesindeki bilgiye göre; Sultan 2. Abdülhamid'i ziyaret eden Alman imparatoru 2. Wilhelm, imparatoriçe Augusta Victoria, Bulgaristan Prensi ve Alman Sefiri Baron Marshal, İngiliz Sefiri İbn Reşit gibi yabancı misafirler bu ününden dolayı Hereke'yi ziyaret etmişler ve bu köşkte ağırlanarak, kendilerine ipek seccade, halı, elbiselik kumaş, boyun atkısı, maşlah ve mendil gibi Hereke yapımı hediyeler verilmiş.

Manidar bir hediye

İmparator da köşke eşsiz bir böcek koleksiyonu hediye etmiş. Herhangi bir kesinlik içermemekle birlikte, İtalyan mimar Raimondo d'Aronco tarafından yapıldığı sanılan köşkün yapımında tekne yapım tekniği kullanılmış ve metal çivi hiç kullanılmamıştır. Bütünüyle ahşap konstrüksiyonla oluşturulmuş ve ilginç bir tasarım özelliği olarak gerek deniz, gerekse kara tarafına açılan birçok kapı yapılmıştır. Köşkün tefrişinde Hereke dokuması halılar, ipekli döşemelik ve perdelikler kullanılmıştır. Saraylardan getirilen eşyalarla döşenen köşkün salonunda yer alan bergere stilindeki koltuk takımının ise, 20. yüzyıl başlarında yapılmış olduğu sanılmaktadır.

Bismark'ın itirazına rağmen

II. Wilhelm İstanbul'a ilk seyahatine hükümete geldiği birinci senede (1889), İngiltere, Fransa ve Rusya'yı kuşkulandırmak istemeyen Bismark'ın itirazlarına rağmen karar vermiştir. Sultan II. Abdülhamit'in (hükümet dönemi 1867-1909), kendisiyle takip eden 20 yıl içersinde özel bir dostluk geliştiren II. Wilhelm ve İmparatoriçe Augusta Victoria'nın ikametleri için, daha önceleri bir İsviçre Tahta Köşkü olan ve Boğaz'ın Avrupa kıyı şeridinde bulunan Yıldız Parkı'nda bulunan Şale Köşkü'nü görkemli bir şekilde hazır hale getirilmesi için çok az zamanı olmuştu. Bu kısa süre zarfında Boğaz'daki Çırağan Sarayı'ndan hemencecik bir kaç tahta kapı çıkartılıp Şale Köşkü'ne monte edilmiştir.

Ünlü Doğu seyahati

II. Wilhelm ve İmparatoriçenin 1898 yılında yapmış oldukları ünlü Doğu Seyahati çerçevesinde gerçekleşen ikinci ziyaretlerinde daha fazla zaman olduğu için misafir köşkünün bir kanadı genişletildi. Fakat görkemli ziyaret programında öngörülen Sultan II. Abdülhamit'in İmparatorluk Büyükelçiliği'ne yapacağı ziyareti ise gerçekleşemedi.

Ziyaret trenle yapıldı

İmparator II. Wilhelm'in İstanbul'a yapmış olduğu üçüncü ziyareti ise 1917 yılında 1. Dünya Savaşı'nın en sıcak günlerinde, İmparatorluğun güneydoğudaki müttefiklerine destek göstermek maksadıyla yapılan Balkan seyahati sırasında gerçekeşti. İmparator deniz yolunun çoktan İngiliz donanmasının hakimiyetin altına girmesi sebebiyle seyahatini trenle gerçekleştirmek zorunda kalmıştır.

Sürgüne gidişi

I. Dünya Savaşı'nın sonucunda Almanya'nın yenilmesiyle 9 Kasım 1918'de tahtı bıraktığını duyuran Alman İmparatoru II. Wilhelm, 10 Kasım 1918'de, özel bir vatandaş olarak, trenle seyahat ederek ülke sınırını geçti ve savaş boyunca tarafsız kalmış olan Hollanda'ya sürgüne gitti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.