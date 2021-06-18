Sedat Peker'den Veyis Ateş ile ilgili yeni iddialar

Gazeteci Veyis Ateş, Halk TV canlı yayınında İsmail Saymaz’ın sorularını yanıtlarken 'organize suç örgütü lideri' Sedat Peker, Twitter’dan yeni paylaşımlarda bulundu.

HalkTV'de İsmail Saymaz'ın sorularını yanıtlayan Veyis Ateş'e, Sedat Peker'den yanıt geldi.

Peker, Twitter'dan yaptığı paylaşımlarda "Bu ülke birçok yüzsüz ve yalancı gördü, ancak veyis ateş gibi bir yüzsüz ve yalancı görmedi" dedi.

Peker, Twitter'dan yaptığı paylaşımlarda şu ifadeleri kullandı:

Bu ülke birçok yüzsüz ve yalancı gördü, ancak veyis ateş gibi bir yüzsüz ve yalancı görmedi. Sayın İsmail Saymaz konuşmayı dinledim diyor, böyle bir konuşma yok diyor

İçişleri Bakanı kendisine koruma polisi ve tahsisli araç vermiş mi? Eğer verdiyse bunu hangi sebeple verdi?

Anonsçu veyis süslü sülüyü yüce divandan kurtarmak için, 80 milyonun önünde rezil olmayı bile göze alıyor. Bu nasıl bir rezillik. süslü sülü, seni kimse kurtaramaz.

Anonsçu veyisin açıklama yapmamasının sebebi süslü sülümanla bu işten nasıl çıkarız diye plan yapmak için zaman kazanmak içindi. Ama süslü sülümanı kurtaramayacak. Çünkü ayın 4'ünde, Sezgin Baran Korkmaz'la görüştü.

Sayın İsmail Saymaz, Türkiye'de hangi savcı İçişleri Bakanı süleyman soyluyla ilgili adil bir karar verebilir? Adamı görevden bile alamıyorlar. süleyman soylunun gücü Ak Partinin gücünden daha fazladır.

süslü süleyman İçişleri Bakanlığında Sezgin Baran Korkmaz'la ayın 4'ünde görüşmedi mi? Sonra ertesi günü Sezgin Baran yurtdışına çıkmadı mı? Ben senin sıkıntılarını çözeceğim, o sürede sen yurtdışına çık demedi mi?

Anonsçu veysi, sen İçişleri Bakanı'nın anonsçusu değil miydin? O gün programı süslü sülüyü aklamak için düzenlemedin mi? Sayın İsmail Saymaz soru soracakken sen engellemedin mi?

Anonsçu veysi, koruma polisi verilen herkese kanun gereği tahsisli araç plakası verilir. Bu mecburidir. Bunda bile yalan söylüyorsun.

Anonsçu veysi, süslü süleyman varken Sezgin Baran Korkmaz nasıl gelsin? Adamın hem 45 milyonuna hem de oteline çöktü. Türkiye'ye gelsin diyorsun, nasıl gelecek?

Anonsçu veysi, güç insana böyle hata yaptırır. Sezgin Baran'ın seni kaydettiğini bilmediğin için internet üzerinden rahatça konuştun. Ama Allah adamı böyle rezil eder. Senin Habertürk televizyon kanalının başına gelebilecek bir televizyonculuk kariyerin var mı ki oraya geldin?

Ulan anonsçu veysi, pkk lideri murat karayılanla ismimi yan yana getirip İçişleri Bakanı'nın bunlar düşmanı diyerek psikolojik algı yapmaya çalışıyorsun. Sana bunu süslü sülü öğretti değil mi?

Anonsçu veysi, rüşvet istediğin ses kaydına rağmen bu kadar rahat oturmanın sebebinin süslü sülüden aldığın güçten olduğunu televizyonda seni izleyen herkes biliyor. süslü sülüye tüm ülkeyi teslim edenler bence utanmalı.

Anonsçu veysi, 700 bin TL'ye taksitle aldığını söylediğin evin değeri 3 milyon TL. Neden sana 700 bin TL'ye ve taksitle bu evi verdiler?

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.