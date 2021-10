21. yüzyılın en iyi 100 dizisi: 43 ülkeden uzmanlar seçti

BBC, 43 ülkeden 206 televizyon eleştirmeni gazeteci, akademisyen ve dizi sektörü çalışanıyla anket yaparak 21. yüzyılın en iyi 100 dizisini belirledi. Her bir televizyon figürü, en beğendiği 10 filmi açıkladı ve ortaya yüzyılın en iyi dizileri listesi çıktı.

Dünyanın dört bir yanından film eleştirmenleri, uzmanlar, akademisyenler ve gazeteciler, 21. yüzyılın en iyi dizilerini belirlemek için düzenlenen ankete katıldı. BBC Culture tarafından yapılan bir ankette, en iyi 10 TV dizisi arasında sadece 2 komedi filmi yer alıyor.

Geçen yıl büyük ses getiren The Queen's Gambit dizisi listenin en alt sıralarında yerini aldı. İlk üçü sırasıyla The Wire, Mad Men ve Breaking Bad'dir.

Fleabag, Game of Thrones, I May Destroy You, The Leftovers, The Americans, The Office ve Succession diğer ilk 10 yapım oldu. Listede yer alan yapımlar 2000 yılından bu yıla kadar seçildi.

Şimdi de uzmanlar tarafından seçilen 21. yüzyılın en iyi 100 dizisini inceleyelim.

1 Tel (2002-2008)

2 Deli Adam (2007-2015)

3 Breaking Bad (2008-2013)

4 Bit Torbası (2016-2019)

5 Taht Oyunları (2011-2019)

6 I May Destroy You (2020)

7 Kalanlar (2014-2017)

8 Amerikalılar (2013-2018)

9 The Office (İngiltere) (2001-2003)

10 Veraset (2018-)

11 BoJack Horseman (2014-2020)

12 Six Feet Under (2001-2005)

13 Twin Peaks: The Return (2017)

14 Atlanta (2016-)

15 Chernobyl (2019)

16 The Crown (2016-)

17 30 Rock (2006-2013)

18 Deadwood (2004-2006)

19 Kayıp (2004-2010)

20 Kalınlığı (2005-2012)

21 Coşkunuzu Azaltın (2000-)

22 Black Mirror (2011-)

23 Better Call Saul (2015-2022)

24 Veep (2012-2019)

25 Sherlock (2010-2017)

26 Bekçi (2019)

27 Görev Hattı (2012-2021)

28 Friday Night Lights (2006-2011)

29 Parklar ve Rekreasyon (2009-2015)

30 Girls (2012-2017)

31 True Detective (2014-2019)

32 Arrested Development (2003-2019)

33 The Good Wife (2009-2016)

34 The Bridge (2011-2018)

35 Fargo (2014-)

36 Downton Abbey (2010-2015)

37 Band of Brothers (2001)

38 The Handmaid's Tale (2017-)

39 The Office (ABD) (2005-2013)

40 Borgen (2010-2022)

41 Schitt's Creek (2015-2020)

42 Peep Show (2003-2015)

43 Money Heist (2017-2021)

44 Community (2009-2015)

45 The Good Fight (2017-)

46 Homeland (2011-2020) )

47 Grey's Anatomy (2005-)

48 Inside No 9 (2014-)

49 Büro (2015-)

50 Dur ve Ateşi Yakala (2014-2017)

51 Küçük Balta (2020)

52 Burası İngiltere 86, 88 ve 90 (2010-2015)

53 Temsilcimi Ara! (2015-2020)

54 Mutlu Vadi (2014-)

55 Kalkan (2002-2008)

56 Büyük Patlama Teorisi (2007-2019)

57 Genç Papa (2016)

58 Karanlık (2017-2020)

59 Yeraltı Demiryolu (2021) )

60 Kart Evi (2013-2018)

61 Avatar: Son Hava Bükücü (2005-2008)

62 İyi Yer (2016-2020)

63 Poz ( 2018-2021 )

64 Dedektör (2014-2017)

65 Orange is the New Black (2013-2019)

66 Easttown Mare (2021)

67 RuPaul's Drag Race (2009-)

68 Stranger Things (2016-)

69 24 (2001-2010)

70 Battlestar Galactica (2004-2009)

71 Aydınlanmış (2011-2013)

72 Gilmore Girls (2000-2007)

73 Planet Earth (2006)

74 Utopia (2013-2014)

75 Babylon Berlin (2017-)

76 Rick and Morty (2013-)

77 American Crime Story (2016-)

78 The Killing (Danimarka) (2007-2012)

79 Mindhunter (2017-2019)

80 House (2004-2012)

81 OJ: Made in America (2016)

82 Büyük Küçük Yalanlar (2017-2019)

83 Güvensiz (2016-2021)

84 Normal İnsanlar (2020)

85 Narcos (2015-2017)

86 Annenle Nasıl Tanıştım (2005-2014)

87 Geri Dönüş (2005-2014)

88 OA (2016-2019)

89 Dexter (2006-2013)

90 Philadelphia'da Her Zaman Güneşli (2005-)

91 Westworld (2016-)

92 Bana Bir Kahraman Göster (2015)

93 Treme (2010-2013)

94 Louie (2010-2015)

95 Luther (2010-2019)

96 Felaket (2015-) 2019)

97 Hannibal (2013-2015)

98 Crazy Ex-Girlfriend (2015-2019)

99 Steven Universe (2013-2020)

100 The Queen's Gambit (2020)

