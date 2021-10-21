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Lokomotiv Moskova-Galatasaray maçı şifresiz yayınlayan yabancı uydu kanalları
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TIMETURK / SPOR / Lokomotiv Moskova-Galatasaray maçı şifresiz yayınlayan yabancı uydu kanalları

Lokomotiv Moskova-Galatasaray maçı şifresiz yayınlayan yabancı uydu kanalları

Galatasaray UEFA Avrupa Ligi'nde çok kritik bir maça çıkıyor. Rusya deplasmanında Lokomotiv Moskova ile karşılaşacak olan sarı kırmızılarda hedef 3 puan. Grupta lider komumda bulunan Galatasaray bu avantajını korumak istiyor. Takımlarının maçlarını televizyondan izlemek isteyen taraftarlar da Lokomotiv Moskova-Galatasaray maçı şifresiz yayınlayan yabancı uydu kanalları hangileri? sorusuna yanıt arıyor. İşte Lokomotiv Moskova-Galatasaray Avrupa Ligi maçını şifresiz veren uydu kanalları listesi...

2 Saat Önce
2021-10-21 16:01:22
Lokomotiv Moskova-Galatasaray maçı şifresiz yayınlayan yabancı uydu kanalları

Galatasaray UEFA Avrupa Ligi'nde çok kritik bir maça çıkıyor. Rusya deplasmanında Lokomotiv Moskova ile karşılaşacak olan sarı kırmızılarda hedef 3 puan. Grupta lider komumda bulunan Galatasaray bu avantajını korumak istiyor. Takımlarının maçlarını televizyondan izlemek isteyen taraftarlar da Lokomotiv Moskova-Galatasaray maçı şifresiz yayınlayan yabancı uydu kanalları hangileri? sorusuna yanıt arıyor. İşte Lokomotiv Moskova-Galatasaray Avrupa Ligi maçını şifresiz veren uydu kanalları listesi...

Galatasaraaay'ın UEFA Avrupa Ligi E Grubundaki 3. karşılaşması bu akşam başlayacak. Rusya deplasmanında Lokomotiv Moskova ile karşılaşacak olan Galatasaray'da hedef 3 puan Galatasaray grupta 4 puanla lider durumda. Rakibi Lokomotiv ise 1 puanla 4. sırada. Grupta herşehin bir anda değişebileceği bir ortamda Galatasaray rakibinden puan yada puanlarla ülkeye dönmek istiyor.

Lokomotiv Moskova-Galatasaray maçı hangi kanalda?

Lokomotiv Moskova-Galatasaray maçı ücretli üyelik sistemi ile çalışan Exxen platformunda olacak. Exxen'e üye olarak maçı izlemek mümkün.

Lokomotiv Moskova-Galatasaray maçı şifresiz yayınlayan uydu kanalları

Lokomotiv Moskova-Galatasaray maçını veren yabancı kanalların hangileri olduğu da taraftarlar tarafından araştırılıyor. İşte meydatava'nın haberine göre o kanalların listesi;

Lokomotiv Moskova-Galatasaray maçı şifresiz yayınlayan uydu kanalları (2)

Lokomotiv Moskova-Galatasaray maçı şifresiz yayınlayan uydu kanalları (3)

Lokomotiv Moskova-Galatasaray maçı şifresiz yayınlayan uydu kanalları (1)

Galatasaray muhtemel 11
Muslera, Yedlin, Nelsson, Marcao, Ömer, Taylan, Berkan, Emre Kılınç, Cicaldau, Babel, Diagne

Lokomotiv Moskova muhtemel 11
Guilherme, Nenakhov, Pablo, Barinov, Tiknizyan, Beka Beka, Kerk, Maradishvili, Anjorin, Zhemaletdinov, Smolov

Galatasaray'în Rusya kafilesi

Fernando Muslera
DeAndre Yedlin
Taylan Antalyalı
Alpaslan Öztürk
Patrick van Aanholt
Kerem Aktürkoğlu
Ryan Babel
Mostafa Mohamed
İsmail Çipe
Ömer Bayram
Olimpiu Moruţan
Berkan Kutlu
Kaan Arslan
Victor Nelsson
Christian Luyindama
Atalay Babacan
Alexandru Cicâldău,
Marcão Teixeira
Barış Alper Yılmaz
Emre Kılınç
Halil Dervişoğlu
Sofiane Feghouli
Mbaye Diagne
Berk Balaban.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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