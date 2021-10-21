Galatasaray UEFA Avrupa Ligi'nde çok kritik bir maça çıkıyor. Rusya deplasmanında Lokomotiv Moskova ile karşılaşacak olan sarı kırmızılarda hedef 3 puan. Grupta lider komumda bulunan Galatasaray bu avantajını korumak istiyor. Takımlarının maçlarını televizyondan izlemek isteyen taraftarlar da Lokomotiv Moskova-Galatasaray maçı şifresiz yayınlayan yabancı uydu kanalları hangileri? sorusuna yanıt arıyor. İşte Lokomotiv Moskova-Galatasaray Avrupa Ligi maçını şifresiz veren uydu kanalları listesi...

Galatasaray UEFA Avrupa Ligi'nde çok kritik bir maça çıkıyor. Rusya deplasmanında Lokomotiv Moskova ile karşılaşacak olan sarı kırmızılarda hedef 3 puan. Grupta lider komumda bulunan Galatasaray bu avantajını korumak istiyor. Takımlarının maçlarını televizyondan izlemek isteyen taraftarlar da Lokomotiv Moskova-Galatasaray maçı şifresiz yayınlayan yabancı uydu kanalları hangileri? sorusuna yanıt arıyor. İşte Lokomotiv Moskova-Galatasaray Avrupa Ligi maçını şifresiz veren uydu kanalları listesi...

Galatasaraaay'ın UEFA Avrupa Ligi E Grubundaki 3. karşılaşması bu akşam başlayacak. Rusya deplasmanında Lokomotiv Moskova ile karşılaşacak olan Galatasaray'da hedef 3 puan Galatasaray grupta 4 puanla lider durumda. Rakibi Lokomotiv ise 1 puanla 4. sırada. Grupta herşehin bir anda değişebileceği bir ortamda Galatasaray rakibinden puan yada puanlarla ülkeye dönmek istiyor.

Lokomotiv Moskova-Galatasaray maçı hangi kanalda?

Lokomotiv Moskova-Galatasaray maçı ücretli üyelik sistemi ile çalışan Exxen platformunda olacak. Exxen'e üye olarak maçı izlemek mümkün.

Lokomotiv Moskova-Galatasaray maçı şifresiz yayınlayan uydu kanalları

Lokomotiv Moskova-Galatasaray maçını veren yabancı kanalların hangileri olduğu da taraftarlar tarafından araştırılıyor. İşte meydatava'nın haberine göre o kanalların listesi;

Galatasaray muhtemel 11

Muslera, Yedlin, Nelsson, Marcao, Ömer, Taylan, Berkan, Emre Kılınç, Cicaldau, Babel, Diagne

Lokomotiv Moskova muhtemel 11

Guilherme, Nenakhov, Pablo, Barinov, Tiknizyan, Beka Beka, Kerk, Maradishvili, Anjorin, Zhemaletdinov, Smolov

Galatasaray'în Rusya kafilesi

Fernando Muslera

DeAndre Yedlin

Taylan Antalyalı

Alpaslan Öztürk

Patrick van Aanholt

Kerem Aktürkoğlu

Ryan Babel

Mostafa Mohamed

İsmail Çipe

Ömer Bayram

Olimpiu Moruţan

Berkan Kutlu

Kaan Arslan

Victor Nelsson

Christian Luyindama

Atalay Babacan

Alexandru Cicâldău,

Marcão Teixeira

Barış Alper Yılmaz

Emre Kılınç

Halil Dervişoğlu

Sofiane Feghouli

Mbaye Diagne

Berk Balaban.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.