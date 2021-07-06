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İsrail'de aşının etkisi azalıyor

İsrail Sağlık Bakanlığı, delta varyantının yayılmasından bu yana Pfizer/Biontech aşısının etkisinin azalmaya başladığını açıkladı. Ülkede aşının enfeksiyondan koruma oranının yüzde 64'e gerilediği bildirildi.

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06.07.2021 10:14:20
İsrail'de aşının etkisi azalıyor

Nüfusunun yüzde 50'sinden fazlası koronavirüse karşı iki kez aşılanmış olan İsrail'de son haftalarda aşının etkisinin azalmaya başladığı bildirildi. İsrail Sağlık Bakanlığı, bu gelişmeye paralel olarak ülkede koronavirüsün delta varyantının hızla yayılmaya başladığını açıkladı.

Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasına göre, İsrail'de 6 Haziran'dan bu yana aşının enfeksiyondan koruma oranı yüzde 64'e kadar geriledi. Ancak bu durumun hastalığın semptomlarının engellenmesi bakımından yapılan değerlendirmede geçerli olduğu; aşının koronavirüse bağlı COvid-19 hastalığının ağır seyretmesi veya hastanede tedavi altına alınmaya karşı yüzde 93 oranında korumayı sürdürdüğü bildirildi.

İsrail Sağlık Bakanlığı şubat ayındaki açıklamasında, Pfizer/Biontech aşısının koronavirüs enfeksiyonuna karşı yüzde 95,8 oranında koruma sağladığını bildirmişti. Ateş, solunum şikayetleri gibi semptomların aşı sayesinde yüzde 98 oranında, hastanede tedavi görme, ağır seyir ve ölümlerin ise yüzde 99 oranında engellendiği bildirilmişti.

Delta varyantı yayılıyor

İsrail'de yüksek aşılama oranına karşın son iki haftadır koronavirüs vakaları artış gösteriyor. Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre ülkede pazar günü 334 yeni vaka kayda geçti. Son olarak nisan ayının başında 24 saat içinde 300'den fazla yeni koronavirüs vakası tespit edilmişti. Yeni enfeksiyonların büyük bölümünü delta varyantının oluşturduğu ve virüsün özellikle gençleri etkisi altına aldığı bildirildi. İsrail'de hastalığı ağır geçirenlerin sayısı 35'e yükselirken son iki haftadır Covid-19 kaynaklı ölümün kayıtlara geçmediği açıklandı.

Dünyanın en başarılı aşı kampanyalarından birini yürüten İsrail'de yaşayan 9 milyon 300 bin kişiden 5 milyon 700 bininin ilk doz aşı olduğu, bunlardan 5 milyon 200 bininin ise ikinci dozu da olarak aşılama sürecini tamamladığı belirtiliyor. Bu sayı nüfusun yüzde 56'sına tekabül ediyor.

Kaynak: DW Türkçe

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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