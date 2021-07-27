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TIMETURK / KORONA / Durum giderek kötüleşiyor… Vaka sayısı 20 bine yaklaştı

Durum giderek kötüleşiyor… Vaka sayısı 20 bine yaklaştı

Türkiye'de son 24 saatte 19 bin 761 yeni koronavirüs vakası tespit edildi, 51 kişi hayatını kaybetti.

59 Dakika Önce
2021-07-27 20:04:42
Durum giderek kötüleşiyor… Vaka sayısı 20 bine yaklaştı

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Türkiye'de son 24 saatte 246 bin 648 Kovid-19 testi yapıldı, 19 bin 761 kişinin testi pozitif çıktı, 51 kişi hayatını kaybetti.

Kovid-19'la mücadele kapsamında son 24 saatte birinci, ikinci ve üçüncü doz toplam 1 milyon 214 bin 958 aşı uygulandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son duruma ilişkin "Salgının kontrol altında tutulmasını tedirgin edici seviyede vaka sayılarına ulaştık. Bunu durduracak olan göstereceğimiz iradedir. Tedbirlere uyup aşınızı olun" paylaşımında bulundu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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