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5 milyon doz Sinovac aşısı, Türkiye'ye ulaştı

Sağlık Bakanlığı, THY kargo uçağı ile Çin'den yola çıkan 5 milyon doz Sinovac aşısının bugün Türkiye'ye ulaştığını bildirdi.

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19.06.2021 18:36:12
5 milyon doz Sinovac aşısı, Türkiye'ye ulaştı

Sağlık Bakanlığı, Çinli Sinovac firması tarafından üretilen CoronaVac aşısının yeni sevkiyatının tamamlandığını, THY kargo uçağı ile Çin'den yola çıkan 5 milyon doz aşının sabah saat 06.00'da İstanbul'a ulaştığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Çinli Sinovac firması tarafından üretilen CoronaVac aşısının yeni sevkiyatı tamamlandı. Gece saatlerinde THY kargo uçağı ile Çin'den yola çıkan 5 milyon doz aşı, sabah saat 06.00'da İstanbul'a ulaştı.

Geçen haftaki sevkiyatla 3 milyon doz CoronaVac aşısı Türkiye'ye teslim edilmişti. Yeni gelen 5 milyon dozluk sevkiyatla birlikte son 10 günde toplam 8 milyon doz Sinovac aşısı Türkiye'ye ulaşmış oldu. Aşılar incelemelerin ardından kullanıma sunulacak."

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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