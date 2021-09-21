Köleleştirilen Afrikalıların yaşadığı trajediyi turizm ve sanatla haykıran Goree Adası

Afrika'da iki asır önce Amerika ve Avrupa'ya yapılan köle ticaretinin merkezi olan Senegal'deki Goree Adası, şimdilerde ülkenin en önemli turizm noktası olarak ön plana çıkıyor. Başkent Dakar'ın 2 kilometre açığında bulunan, 1800'lü yıllarda köle olarak satılan Afrikalıların gemilere bindirilmeden önceki son durağı olan ve bu nedenle 'Dönüşü olmayan yol' adı verilen Goree Adası, her yıl çok sayıda turist çekiyor.