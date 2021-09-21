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Köleleştirilen Afrikalıların yaşadığı trajediyi turizm ve sanatla haykıran Goree Adası

Afrika'da iki asır önce Amerika ve Avrupa'ya yapılan köle ticaretinin merkezi olan Senegal'deki Goree Adası, şimdilerde ülkenin en önemli turizm noktası olarak ön plana çıkıyor. Başkent Dakar'ın 2 kilometre açığında bulunan, 1800'lü yıllarda köle olarak satılan Afrikalıların gemilere bindirilmeden önceki son durağı olan ve bu nedenle 'Dönüşü olmayan yol' adı verilen Goree Adası, her yıl çok sayıda turist çekiyor.

Köleleştirilen Afrikalıların yaşadığı trajediyi turizm ve sanatla haykıran Goree Adası
21.09.2021 10:59:55
Köleleştirilen Afrikalıların yaşadığı trajediyi turizm ve sanatla haykıran Goree Adası

Bir zamanlar transatlantik köle ticaretinde istasyon olarak kullanılan Goree Adası'ndaki Avrupa Meydanı, artık Özgürlük ve İnsan Onuru Meydanı olarak adlandırılıyor.

 
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Köleleştirilen Afrikalıların yaşadığı trajediyi turizm ve sanatla haykıran Goree Adası

Afrikalıların uğradığı insanlık dışı muamelenin sembol ismi haline gelen Kunta Kinte'nin de tutsak olarak bekletildiği Goree Adası, Dakar Limanı'ndan her saat başı kalkan feribotlarla ziyaret edilebiliyor.

 
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Köleleştirilen Afrikalıların yaşadığı trajediyi turizm ve sanatla haykıran Goree Adası

Geçmişte Afrikalıların yaşadığı trajediyi turizm ve sanatla adeta dünyaya haykıran adada, bugün halen  Fransız sömürgecilerin izlerine rastlanıyor.

 
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Köleleştirilen Afrikalıların yaşadığı trajediyi turizm ve sanatla haykıran Goree Adası

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütünün (UNESCO) Dünya Mirası Listesi'nde yer alan adada, bin civarında kişi yaşıyor. (Fotoğraf: Senegalese Twisted)

 
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Köleleştirilen Afrikalıların yaşadığı trajediyi turizm ve sanatla haykıran Goree Adası

Goree'deki 28 köle evinden sadece biri aslına uygun restore edilerek Köle Evi Müzesi olarak düzenlenmiş.

 
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Köleleştirilen Afrikalıların yaşadığı trajediyi turizm ve sanatla haykıran Goree Adası

Burada, kölelerin bekletildiği mahzenler, yemek yedikleri kaplar, el ve ayak bileklerine takılan prangalar başta olmak üzere o döneme ait eşyalar sergileniyor.

 
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Köleleştirilen Afrikalıların yaşadığı trajediyi turizm ve sanatla haykıran Goree Adası

Afrika insanının ve gündelik hayatının resmedildiği yağlı boya tabloların yanı sıra bölgeye özgü tasarımlar da ziyaretçiler için satışa sunuluyor.

 

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Köleleştirilen Afrikalıların yaşadığı trajediyi turizm ve sanatla haykıran Goree Adası

Köle Evi Müzesindeki Dönüşü olmayan kapı

 
 
 
 
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Köleleştirilen Afrikalıların yaşadığı trajediyi turizm ve sanatla haykıran Goree Adası

Köle Evi Müzesinde asilerin tutulduğu bir hücre. 

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Köleleştirilen Afrikalıların yaşadığı trajediyi turizm ve sanatla haykıran Goree Adası

Köle Evi Müzesindeki Dönüşü olmayan kapı dan dışarı bakan eski ABD Başkanı Barack Obama.

 

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