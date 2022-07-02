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Kırkpınar'da büyük şok! Favoriler elendi

Edirne’de düzenlenen Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nin 3'üncü tur başpehlivanlık müsabakalarında favori isimler kaybederek er meydanına veda etti. Ali Gürbüz’ü eleyen Mehmet Yeşil Yeşil, Orhan Okulu, Recep Kara gibi isimler Kırkpınar’a veda etti.

Kırkpınar'da büyük şok! Favoriler elendi
02.07.2022 23:17:56
Kırkpınar'da büyük şok! Favoriler elendi

Kırkpınar'da son iki yılın başpehlivanı Ali Gürbüz ve finalisti İsmail Koç'un 2'nci turda turnuvadan elenmesinin ardından 3'üncü turda da sürprizler yaşandı.

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Kırkpınar'da büyük şok! Favoriler elendi

Gürbüz'ü eleyen İsmail Yeşil Yeşil, Ertuğrul Dağdeviren'e altın puanla kaybederken, Orhan Okulu ise Cengizhan Şimşek'e kaybetti.

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Kırkpınar'da büyük şok! Favoriler elendi

Favorilerin tek tek elendiği müsabakaları sonunda finale kalan isimler tahminlerin dışına çıktı.

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