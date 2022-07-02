Kırkpınar'da büyük şok! Favoriler elendi

Edirne’de düzenlenen Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nin 3'üncü tur başpehlivanlık müsabakalarında favori isimler kaybederek er meydanına veda etti. Ali Gürbüz’ü eleyen Mehmet Yeşil Yeşil, Orhan Okulu, Recep Kara gibi isimler Kırkpınar’a veda etti.