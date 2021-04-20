DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Kastamonu'da yangın: 2 kişi öldü
Brezilya'da son 24 saatte 3 bin 86 can kaybı
Kütahya'da 8 yaşındaki çocuk sulama kanalında ölü bulundu
Dışişleri'nden Fransa'da Türk belediye meclis üyesinin istifaya zorlanmasına tepki
Şanlıurfa'da kamyonet şarampole devrildi: 8 kişi yaralandı
Cerablus'ta eş zamanlı terör saldırıları: 1 kişi öldü, 20 kişi yaralandı
400 milyon çocuk yoksulluk içinde
'İstanbul' kokan satırlar
New York, nüfusu 89 kişi eksik olduğu için ABD Kongresinde bir sandalye kaybedecek
ABD'de polis tarafından öldürülen siyahi Brown'ın vücudundan 5 kurşun çıktı
Pentagon çarketti: '1 Mayıs'ta Afganistan'dan çekilmiyoruz'
Libya Başkanlık Konseyi: Misrata-Sirte yolunun açılmasında son aşamaya gelindi
Ünlü ressamlar 'görmeden' çizmişler
43 bin 301 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 346 kişi yaşamını yitirdi
Altın hakkında bilinmeyen gerçekler

İSTANBUL

20:04:00

İftar vakti

BURSA

20:02

04:25
20:02
SAHUR
İFTAR

ANKARA

19:47

04:11
19:47
SAHUR
İFTAR

SİVAS

19:30

03:55
19:30
SAHUR
İFTAR

ERZURUM

19:13

03:37
19:13
SAHUR
İFTAR

HAKKARİ

18:59

03:36
18:59
SAHUR
İFTAR

İSTANBUL

20:04:00

İftar vakti

ANKARA

19:47

04:11
SAHUR
19:47
İFTAR

ERZURUM

19:13

03:37
SAHUR
19:13
İFTAR

Kanada’nın Edmonton kentinde Ramazan boyunca ezan okunacak

Kanada’nın Alberta eyaletinin başkenti Edmonton’da artık her ramazan ayında cami ve mescitlerden ezan okunmasına izin verildi.

ABONE OL

Google News - Timeturk
20.04.2021 02:07:26
Kanada’nın Edmonton kentinde Ramazan boyunca ezan okunacak

CTV News'de yer alan habere göre, Edmonton Belediyesi, ilkine geçen yıl izin verdiği, ramazan ayında açıktan ezan okunması konusunda Kanada Müslüman Derneği İslam Okulunun talebini değerlendirdi ve şehirde gürültü kaynaklı genel bir şikayet olup olmadığını inceledi.

Gelecek senelerde de okunabilecek

Şehir sakinlerinden ezanla ilgili herhangi bir şikayetin olmaması üzerine, izni gelecek yıllara da yayan belediye, açıktan ezanın, bu seneninkinin yanı sıra gelecek ramazan aylarında da okunabileceği yönünde karara vardı.

Belediyenin kararı, kentteki Müslümanlarca sevinçle karşılandı.

Kararın ardından, Edmonton kentinin yanı sıra Alberta eyaletine bağlı Calgary kentindeki cami ve mescitlerde de ramazanda açıktan ezan okunmaya başlandı.

Kararın duyulması üzerine Ontario eyaletine bağlı Hamilton ve Mississauga kentlerindeki Müslüman dernekleri de belediyelerine başvurarak ramazanda açıktan ezan okunması için izni aldı.

Ezana gürültü yönetmeliği nedeniyle izin verilmiyor

Kanada genelinde açıktan ezan okunmasına, belediyelerin genel olarak uyguladığı gürültü yönetmeliği nedeniyle izin verilmiyor.

Kanada'da birçok kentte, koronavirüsü salgını nedeniyle kapalı olan cami ve mescitlerde, vakit, Cuma ve teravih namazları kılınamıyor.

Açıktan ezan okunmasına, cami ve mescitlerde bina dışına kurulan ses sistemleri ile izin veriliyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş