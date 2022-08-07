Patlıcanlar, domatesler kurutulur, buzluklarımızda bamyalar, taze fasulye için yer açılır. Biberlerden de enfes turşular kurulur, soslar yapılır, salçalar güneşe serilir. Bunun yanında taze bir şekilde de saklanır. Sarı, kırmızı, yeşil... Dilediğiniz renkten biberleri alın. Kış için onlara buzlukta yer açın. Yemeklik biber buzluğa nasıl atılır? İşte kolay tarifi...

Derin Dondurucuda Pratik Biber Saklama Tarifi İçin Malzemeler

2 kg sivri kıl biber

Buzdolabı kilit poşeti

Derin Dondurucuda Pratik Biber Saklama Tarifi Nasıl Yapılır?

Yazın biberlerin fiyatı kışa göre daha uygun, kışın hem biberler iyi olmuyor hem de fiyatı neredeyse 3 katına çıkıyor. Biberleri yıkadıktan sonra doğrayıp kilit poşetlere koyup dondurabilirsiniz. Yemeklerinizde kullanırken kilit poşeti açıp kullanacağınız kadarını alıp tekrar ağzını kapatabilirsiniz. Donduğu için birbirine yapışmış olursa bıçakla küçük darbelerle ayırın. İsterseniz tek kullanımlık buz dolabı poşetlerine az az koyabilirsiniz. Bu tarifte doğraması kolay olduğu için ince sivri kıl biber kullanıldı. Ve bebekli aileler için tatlı olanı biberi tercih edildi. Bu sayede çekirdeğini ayırmak gerekmiyor.

Yemeklik Biber Buzlukta saklama yöntemleri

Poşetin havasını aldıktan sonra poşeti katlayıp, tekrar bir poşet içerisine yerleştirin. Biberler 2 poşet içinde olursa, bulunduğu dondurucuda diğer donan sebzelerin kokusunu almaz. Hazırladığınız bu yöntem ile yemeklik biberleri buzlukta üst üste yerleştirip, uzunca bir süre saklayabilirsiniz. .