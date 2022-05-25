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TIMETURK / KADIN & AİLE / Ütünün kireci nasıl temizlenir? Kireçli ütüye ne yapılır? Limon tuzu ile ütünün kireci nasıl temizlenir?

Ütünün kireci nasıl temizlenir? Kireçli ütüye ne yapılır? Limon tuzu ile ütünün kireci nasıl temizlenir?

Ütünün kireci nasıl temizlenir? Uzun kullanımlardan sonra ütülerin içlerinde kireçlenmeler meydana geliyor. Ütü hazneleri kireçten temizlenmediği sürece iyi ısınmayacağı için, verimli kullan sağlamaz. Peki ama ütünün haznesi nasıl temizlenir, nasıl temiz bırakılır? Kireçli ütüye ne yapılır? Limon tuzu ile ütünün kireci nasıl temizlenir? İşte detaylar...

2 Saat Önce
2022-05-25 13:42:14
Ütünün kireci nasıl temizlenir? Kireçli ütüye ne yapılır? Limon tuzu ile ütünün kireci nasıl temizlenir?

Uzun kullanımlardan sonra ütülerin içlerinde kireçlenmeler meydana geliyor. Ütü hazneleri kireçten temizlenmediği sürece iyi ısınmayacağı için, verimli kullan sağlamaz. Peki ama ütünün haznesi nasıl temizlenir, nasıl temiz bırakılır? Kireçli ütüye ne yapılır? Limon tuzu ile ütünün kireci nasıl temizlenir? İşte detaylar...

Ütünün kireci nasıl temizlenir?

Ütünün kirecinin temizlenmesinden önce bilinmesi gereken en önemli nokta, her ütü işleminin ardından haznenin içerisindeki suyun boşaltılması gerektiğidir. Bunun yanı sıra kullandığınız musluk suyu çok kireçli ise, yarı yarıya içme suyuyla karıştırmanızda fayda var.

Ütünün kirecini limon tuzu ile temizleyebilirsiniz. Kimyasallarla temizlemeye çalıştığınızda kıyafetleriniz ve ütünüz zarar göreceğinden, limon tuzu ile temizlik en verimli sonucu ortaya koyacaktır.

Limon tuzu ile ütünün kireci nasıl temizlenir?

Ütünün kirecini limon tuzu ile sökmek için; yarım litre kaynar suyun içerisine bir yemek kaşığı dolusu limon tuzu ekleyip karıştırın.

Limon tuzu eridikten sonra, karışımı ütünüzün haznesine doldurun. Yatay vaziyette 10-15 dakika bekletin. Kimyasal olmadığı için çözünmesi zaman alabilir.

İşlemi hızlandırmak için ütüyü fişe takıp ısıtın. Haznenin tamamını suyla doldurun ve dikey vaziyette, ara sıra sallayarak kirecin çözünmesine yardımcı olun.

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