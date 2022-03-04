Çamaşır makinesi temizliği bulaşık kapsülüyle nasıl yapılır? Bulaşık makinesi kapsülüyle çamaşır makinesi temizliği

Çamaşır makinesi temizliği bulaşık kapsülüyle nasıl yapılır? Çamaşır makinelerinin temizliği, çamaşırların da temizliğine etki eder. Özellikle yıllanmış makinelerin sık sık yıkanması ve temizlenmesi gerekir. Peki ama çamaşır makinesi nasıl temizlenir? Bulaşık makinesi deterjanı, tozu ile çamaşır makinesi temizliği nasıl yapılır? İşte detaylar...

Çamaşır makinesi temizliği bulaşık kapsülüyle nasıl yapılır? Çamaşır makinelerinin temizliği, çamaşırların da temizliğine etki eder. Özellikle yıllanmış makinelerin sık sık yıkanması ve temizlenmesi gerekir. Peki ama çamaşır makinesi nasıl temizlenir? Bulaşık makinesi deterjanı, tozu ile çamaşır makinesi temizliği nasıl yapılır?

Bulaşık makinesi kapsülüyle çamaşır makinesi temizliği

Bulaşık makinesini, çamaşır makinesi kapsülüyle temzilemek mümkün. Fakat her seferinde değil de ara sıra bu metedo kullanmak daha doğrudur.

Makinelerin devir gücü ve yıkama performansı da değişiklik gösterir. Peki kapsülle nasıl yıkanır?

Kapsülü çamaşır makinesinin kazanına yerleştirin ve makineyi ortalama 1 saatlik 90 derece programa ayarlayın. Bittikten sonra da latiklerini, lastiklerin altını ve çekmece gözünü de nemli bir bezle silmeyi unutmayın.

Başka hangi yöntemlerle makine temizliği yapılır?

Bulaşık makinesi yerine doğal bir yöntem olarak limon tuzu ile de temizlik yapılabilir

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