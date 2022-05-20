Domatesin kabuğu en kolay nasıl soyulur? Domatesin kabukları sıcak suda nasıl soyulur? Firesiz domates kabuğu soyma yöntemi

Domatesin kabuğu en kolay nasıl soyulur? Domatesin kabuğunu soymak belki çok basit bir işlem gibi görünüyor olabilir. fakat yaz mevsiminde kilolarca domates soymanız gerektiğinde bu iş gözünüzde büyür. Firesiz domates kabuğu soymak için oldukça basit bir yöntem var. Peki ama domates en verimli şekilde nasıl soyulur? Domatesin kabukları sıcak suda nasıl soyulur? Firesiz domates kabuğu soyma yöntemi...

Domatesin kabuğunu soymak belki çok basit bir işlem gibi görünüyor olabilir. fakat yaz mevsiminde kilolarca domates soymanız gerektiğinde bu iş gözünüzde büyür. Firesiz domates kabuğu soymak için oldukça basit bir yöntem var. Peki ama domates en verimli şekilde nasıl soyulur? Domatesin kabukları sıcak suda nasıl soyulur? Firesiz domates kabuğu soyma yöntemi...

Domatesin kabuğu en kolay nasıl soyulur?

Domates kabuğunu en ince şekilde bıçakla soysanız bile bu işlem hem uzun sürer hem de domatesi ziyan etmiş olursunuz. Domatesi firesiz soymak için kaynar su yöntemini denemelisiniz...

Domatesin kabukları sıcak suda nasıl soyulur? Öncelikle tencereye suyu doldurun ve kaynatın. Daha sonra domateslerin alt kısmına (+) işareti gibi bıçakla çentikler atın.

Çizdiğiniz domatesleri kaynayan suyun içerisine atıp, 1-2 dakika kadar bekletin. Bu işlem domatesin boyutu, suyun içerisine attığınız domateslerin sayısı gibi durumlara göre değişiklik gösterecektir. Çünkü su soğuyacaktır.

En verimli anlama şekli; kabukların renk değiştirmesi, domatesin çatlaması veya çizilen bölgeden kabukların soyulması olarak anlatılabilir.