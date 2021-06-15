Mayalı Açma Tarifi Nedir? Mayalı Açma Tarifi Yapımı

Fırınlarda, pasta hanelerde görmüş olduğumuz pamuk gibi yumuşacık açmalar damak severlerin vazgeçilmezi. İştah açıcı bir lezzete sahip olan açma, yapımı pratik fakat mayalı olduğu için biraz zaman alabilmektedir.

Hamur işi tarifler arasında en çok tercih edilen açma kıvamı ve lezzeti ile yediden yetmişe herkesin severek yediği tarifler arasında yer almakta. Mayalı açma tarifi hakkında hamur işi severler nasıl yapıldığını merak etmekte. Sizler için bu konu hakkında detaylı araştırma yaptık.Mayalı açma tarifi nedir? Bu konuya ayrıntılı değineceğiz. Mayalı açma tarifi yapımı işte tüm detaylar…

Kuru Mayalı Açma Malzemeleri

Kuru mayalı açma tarifi için malzemeler şu şekildedir;

1 su bardağı süt

1 küçük paket kuru maya

1 tatlı kaşığı dolusu toz şeker

4-5 su bardağı beyaz un

Yarım su bardağı sıvı yağ

1 adet yumurta

1 su bardağı ılık su

1 tatlı kaşığı dolusu tuz

2-3 yemek kaşığı tereyağı

Açmanın üzerine sürmek için 1 adet yumurta sarısı

Kuru Mayalı Açma Nasıl Yapılır?

Damak severlerin vazgeçmedikleri hamur işi tarifler arasında yer alan mayalı açma tarifi yapımı şu şekildedir;

Mayalı açma tarifi için öncelikle; Sütü ocakta kısık ateşte ısıtın. Daha sonra ısınan sütün içine mayayı ve şekeri koyup iyice karıştırın.

Ardından derin bir kâse içine unun yarısını ilave edin. Kâse içerisine sıvı yağ, sütlü karışım, tuz ve yumurtayı ilave edin. Daha sonra yavaş yavaş un ilave ederek iyice yoğurunuz.

Mayalı hamurunuz istediğiniz kıvamda olduğunda üstünü kapatıp oda sıcaklığında yaklaşık 45 dakika kadar bekleyiniz.

Hamurunuz hazır hale geldiğinden mandalina büyüklüğünde parçalar koparıp eliniz ile biraz açın. Daha sonra elinize demir para büyüklüğündetereyağı sürün ve tereyağı yayarak açın. Açmış olduğunuz hamuru rulo haline getirin. Uzatın ikiye kıvırıp açma haline getirin.

Son olaraktan da üstüne yumurta sarısı sürüp çörek otu serpip soğuk fırına verin. Fırınınızı 180 dereceye ayarlayın üstü nar gibi kızarana kadar pişirmeye bırakın. Piştikten sonra hazır hale gelen mayalı açmanızı servis edebilirsiniz. Afiyet olsun.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.