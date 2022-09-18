Dünyada ilk! Uçan motosiklet görücüye çıktı

Dünyanın ilk uçan motosikleti otomobil fuarında sergilendi. XTurismo isimli aracın havada durma süresi şaşırttı. İşte detaylar…

Japon bir start-up olan Aerwins, otomobil fuarında görücüye çıkardığı yüksek hızlı uçan motosikleti XTurismo'yu tanıttı. Dünyanın ilk uçan motosikleti olarak tanıtılan araç, havada durma süresi ve yüksek hızıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Uçan motosiklet 40 dakikada havada kalıyor

Euronews tarafından yayınlanan habere göre, dünyanın ilk uçan motosikleti Perşembe günü Detroit otomobil fuarında görücüye çıkartıldı. Tanıtılan XTurismo adlı uçan motosiklet, havada 40 dakika kadar kalabilir ve saatte 100 kilometreye varan hızlara ulaşabiliyor. Şimdilik test aşamasında olan ve fiyatı hayli yüksek olan araç üzerindeki Ar-Ge çalışmaları devam ediyor. İlerleyen yıllarda maliyetlerin düşürülmesi ve daha uygun versiyonların piyasaya sürülmesi hedefleniyor .