Ekşi Sözlük’te açılan başlık tartışma oluşturdu. Kemalistlerin kestiği et yenmez diye açılan başlık dikkat çekti. İşte detaylar...

Ekşi Sözlük'teki “Yahudi'nin kestiği et yenir Kemalistlerinki yenmez” isimli başlık tartışma ortamı oluşturdu.

Bir taraf; Kemalistlerin müşrik olduğu için kestikleri etlerinin yenmeyeceği ve Yahudilerin ehl-i kitap olduğu için kestikleri etlerinin yenebileceğini söylerken, diğer taraf ise bu başlığı açanları İsrail'e taraf olmakla suçladı.

Bu başlığın açılmasındaki temel olarak da Almanya'da Furkan Bin Abdullah adlı konuşmacının bir konferansı ele alınıyor. İşte o konuşma: