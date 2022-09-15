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“Yahudi’nin kestiği et yenir Kemalistlerinki yenmez”

Ekşi Sözlük’te açılan başlık tartışma oluşturdu. Kemalistlerin kestiği et yenmez diye açılan başlık dikkat çekti. İşte detaylar...

14 Saat Önce
2022-09-15 11:00:11
“Yahudi’nin kestiği et yenir Kemalistlerinki yenmez”

Ekşi Sözlük'teki “Yahudi'nin kestiği et yenir Kemalistlerinki yenmez” isimli başlık tartışma ortamı oluşturdu.

Bir taraf; Kemalistlerin müşrik olduğu için kestikleri etlerinin yenmeyeceği ve Yahudilerin ehl-i kitap olduğu için kestikleri etlerinin yenebileceğini söylerken, diğer taraf ise bu başlığı açanları İsrail'e taraf olmakla suçladı.

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Bu başlığın açılmasındaki temel olarak da Almanya'da Furkan Bin Abdullah adlı konuşmacının bir konferansı ele alınıyor. İşte o konuşma:

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