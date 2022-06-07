Mevlana İdris Zengin kimdir? Mevlana İdris Zengin öldü mü? Yazar ve şair Mevlana İdris Zengin hayata gözlerini yumdu. 56 yaşında ahirete göç eden Mevlana İdris Zengin'in kim olduğu vatandaşlar tarafından merak edilip araştırılmaya başlandı. Mevlana İdris Zengin'in ölümü üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan taziye mesajı yayımlayarak 'Mesai arkadaşım, değerli yazar ve şair Mevlana İdris Zengin kardeşimize Allah’tan rahmet niyaz ediyorum.' dedi. İşte Mevlana İdris Zengin'in hayatı ve biyografisi...

Mevlana İdris Zengin kimdir? Mevlana İdris Zengin öldü mü? Yazar ve şair Mevlana İdris Zengin hayata gözlerini yumdu. 56 yaşında ahirete göç eden Mevlana İdris Zengin'in kim olduğu vatandaşlar tarafından merak edilip araştırılmaya başlandı. Mevlana İdris Zengin'in ölümü üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan taziye mesajı yayımlayarak "Mesai arkadaşım, değerli yazar ve şair Mevlana İdris Zengin kardeşimize Allah'tan rahmet niyaz ediyorum." dedi. İşte Mevlana İdris Zengin'in hayatı ve biyografisi...

Mevlana İdris Zengin'in ölüm haberi sevenlerini ve edebiyat dünyasını yasa boğdu. Acı haberin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından taziye mesajı yayımladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında şu ifadeleri kullandı: "Bugün vefat haberini teessürle öğrendiğim mesai arkadaşım, değerli yazar ve şair Mevlana İdris Zengin kardeşimize Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Rabbim taksiratını hasenata tebdil eylesin, ailesinin ve tüm sevenlerinin başı sağ olsun, mekânı cennet olsun..."

Mevlana İdris Zengin öldü mü?

Mevlana İdris Zengin bir süre önce kalp rahatsızlığı nedeniyle ameliyata girmiş ve yoğun bakıma alınmıştı. Ünlü yazar ve şairin acı haberini kendisi gibi yazar olan Salih Zengin duyurdu. Mevlâna İdris Zengin hayata gözlerini yumdu.

Mevlana İdris Zengin kimdir?

Mevlâna İdris Zengin 1966 yılında Kahramanmaraş, Andırın'da dünyaya geldi. Mevlâna İdris Zengin yazar ve şairdir.

1989 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. İkindiyazıları, Diriliş, Dergâh, Albatros, Geniş Zamanlar ve Gerçek Hayat gibi birçok dergi ve gazetede, şiir, hikâye ve denemeleri yayımlandı. Ayrıca, çocuk edebiyatı dalında birçok kitap kaleme almıştır.

Mustafa Ruhi Şirin'in başkanlığında kurulmuş olan Çocuk Yayınları Danışma ve Yayın Kurulu üyesidir. 100 Temel Eser listesinde diğer bazı çocuk kitabı yazarları ile birlikte liste dışı bırakılması, "çocuğu önemsememenin, onun duygu, düşünce ve hayal dünyasını dikkate almamanın" bir göstergesi olarak belirtilmiştir.

Hakkında Mısır-Kahire, Almanya-Berlin ve Türkiye-İstanbul,Çanakkale,Erzurum olmak üzere beş ayrı üniversitede beş ayrı bilimsel çalışma yapılmıştır.[kaynak belirtilmeli]

Mevlâna İdris şimdiye kadar Frankfurt, Şam, Köln, Budapeşte, Priştine, Londra, Pekin gibi şehirlerde çocuk edebiyatıyla ilgili konferans ve değişik etkinliklere katılmıştır.

Bazı masalları çizgi film olarak çekilmiş ve TV'de yayınlanmıştır. Yazar hâlen İstanbul'da hayatını sürdürmekte ve yazı çalışmalarına devam etmektedir.

Tuhaf Adamlar serisindeki kitapları Almanya'daki bir yayınevi tarafından 9 dünya diline çevrilerek yayına hazırlanmaktadır. Ayrıca "Asla ve Daima Nuri Pakdil" isimli bir belgeselin metnini yazmış ve konsept danışmanlığını yapmıştır. Belgesel TRT televizyonunda 2010'da yayınlanmıştır.

Sezai Karakoç'un şiirlerinden yola çıkarak yaptığı "Gül Sesleri" isimli şiir belgeseli 13 Nisan 2012'de Diyarbakır'da yapılan Uluslararası Sezai Karakoç Sempozyumu'nda gösterilmiştir.

Mevlâna İdris'in şimdiye kadar Farsça, Almanca, Arapça, Urduca, Macarca dillerine bazı kitapları çevrilmiş ve yayınlanmıştır.

Mevlana İdris Zengin'in Ödülleri

"Kuş Renkli Çocukluğum" isimli şiir kitabı ile 1987'de Gökyüzü Yayınları Çocuk Edebiyatı Ödülü.

"Korku Dükkânı" isimli kitabı ile 1998 yılında Türkiye Yazarlar Birliği Çocuk Edebiyatı Ödülü.

2008'de Kosova/Prizren'de yayınlanan Türkçem dergisinin Türkçeye katkı yapanlarla ilgili uluslararası ödülü

2011'de Birikim Eğitim Kurumu tarafından "En Başarılı Çocuk Yazarı" seçilmiştir.

Mevlana İdris Zengin'in eserlerinden bazıları

Çınçınlı Masal Sokağı

Dondurmalı Matematik

Hayâl Dükkânı

Kirpiler Şapka Giymez

Korku Dükkânı

Vay Canına

Kuş Renkli Çocukluğum

Sinir Dükkânı

Tehlikeli bir Kipat

Ütüsüz Ayakkabılar

Sufi ile Pufi

İyilik Dükkanı

Tuhaf Adamlar (10 kitap)

Acayip Hayvanlar (10 kitap)

İyi Geceler Bayım" (şiir) .