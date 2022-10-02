Fırın sütlaç nasıl yapılır kolay? Fırında sütlacın üstü kızarması için ne yapmalı? 1 litre süte ne kadar pirinç konur? çokça sorulan fırın sütlaç sorularını sizler için derledik. Lokanta usulü fırın sütlaç tarifini, evde en kolay şekilde yapabilirsiniz. İşte sütlaç kaynatma, kızartma ve ölçüsünün püf noktaları.

Fırın sütlaç nasıl yapılır kolay? Fırında sütlacın üstü kızarması için ne yapmalı? 1 litre süte ne kadar pirinç konur? çokça sorulan fırın sütlaç sorularını sizler için derledik. Lokanta usulü fırın sütlaç tarifini, evde en kolay şekilde yapabilirsiniz. İşte sütlaç kaynatma, kızartma ve ölçüsünün püf noktaları.

Fırın sütlaç nasıl yapılır kolay?

Malzemeler

1 litre süt

1 çay bardağı pirinç (aida)

1,5 su bardağı su (pirinci haşlamak için)

1 su bardağı şeker

Sübye malzemeleri

1 yumurta sarısı

3 yemek kaşığı mısır nişastası

1 paket vanilya

1 su bardağı soğuk süt veya su

Öncelikle pirinci su ile haşlayın ve suyu bittikten sonra üzerine 1 litre yani 5 su bardağı kadar süt ilave edin, kaynatın.

Bu aşamada sübyeyi bir kasede çırpın. İyice çırpılmasına özen gösterin. Kaynamış olan sütün üzerine önce sübyeyi ilave edin. Daha sonra kıvamını beğendiyseniz, şekeri ekleyin.

Bir taşım kaynattıktan sonra ocaktan alıp güveçlere bölüştürün.

Son olarak fırın tepsisine dizmiş olduğunuz güveçlerin altına soğuk suyu, bir parmak kadar doldurup fırının en üst rafına koyun. Sadece üst ayar açık olacak şekilde 250 derecede üzerini kızartın ve fırından alın.

Fırında sütlacın üstü kızarması için ne yapmalı?

Fırın sütlacın en önemli püf noktası, güveç kaplara sütlacı aldıktan sonra, taşırmadan üstünü kızartmaktır. Bunun için birkaç püf noktası vardır ve bunlara dikkat etmek gerekir.

Öncelikle fırının sadece üst kısmı açılmalıdır ve tepsi en üst rafa konmalıdır. Tepsiye güveçleri dizdikten sonra bir iki parmak kadar soğuk su ilave edilmelidir.

Suyun soğuk olmasının sebebi; sütlaçların alttan kaynamaması, buharıyla çatlamasını önlemesi ve sütlacı kaynatmadan sadece kızarmasını sağlaması içindir.

Eğer fırın içinde istemiyorsanız pürmüz kullanarak da sütlaçların üzerini kızartabilirsiniz

1 litre süte ne kadar pirinç konur?

Sütlaç yaparken 1 litre süt için bir çay bardağı pirinç gerekir. Bu ölçü birebir pastane ölçüsüdür.

Çiğ pirinci bir aida bardağı ayırıp, iyice nişastasından arındırarak yıkayın. Bir buçuk iki su bardağı suyla suyunu çekene kadar haşlayın. Eğer kıvamını çok sıvı ya da sütlü istemiyorsanız biraz daha katılaştırmak için bir buçuk çay bardağı pirinç kullanabilirsiniz.