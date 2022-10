Sivasspor-Hatayspor maçının ardından

Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasındaki Demir Grup Sivasspor-Atakaş Hatayspor karşılaşmasının ilk yarısı, konuk ekibin 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

5. dakikada Gradel'in ceza alanı içi sağ çaprazdan ortasına Yatabare'nin kafa vuruşunda, meşin yuvarlak kalecinin sağından auta gitti.

7. dakikada sol çizgiden ceza sahasına giren Lobjanidze, pasını Bertuğ Özgür Yıldırım'a aktardı. Bu futbolcunun altıpasa yakın noktada vuruşunda son anda topa ayak koyan Appindangoye tehlikeyi uzaklaştırdı.

14. dakikada konuk ekip öne geçti. Kerim Alıcı'nın sağ çaprazdan altıpasa doğru gönderdiği meşin yuvarlağı El Kaabi düzgün bir vuruşla filelerle buluşturdu: 0-1.

20. dakikada Hatayspor farkı 2'ye çıkardı. Sağ kanadı etkili kullanan Kerim Alıcı'nın ceza sahasına ortaladığı meşin yuvarlak, El Kaabi'yi aştıktan sonra arka direkte Bertuğ Özgür Yıldırım'ın önünde kaldı. Bu futbolcu düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-2.

23. dakikada ev sahibi ekip farkı 1'e indirdi. Gradel'in sol çaprazdan ortasında Ulvestad'dan seken topu Erdoğan Yeşilyurt arka direkte kafayla filelere göndererek skoru 2-1'e getirdi.

28. dakikada Sivasspor baskıyı artırdı. Penaltı noktası üzerinde topla buluşan Yatabare, pasını sağ çaprazda müsait durumda olan Erdoğan Yeşilyurt'a aktardı. Bu futbolcunun şutunda meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

44. dakikada Ulvestad'ın ceza yayının solundan vuruşunda top az farkla kalenin üstten auta gitti.

45+1. dakikada Dia Saba'nın ceza yayının gerisinden şutunda kaleci parmaklarının ucuyla meşin yuvarlağı kornere çeldi.

Karşılaşmanın ilk yarısı Atakaş Hatayspor'un 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarı

53. dakikada Yatabare'nin ceza yayının solundan sert şutunda meşin yuvarlak Vranjes'e çarparak kornere çıktı.

56. dakikada Gradel'in ara pasıyla sol çaprazdan altıpasa doğru ilerleyen Dia Saba'nın vuruşunda rakip defans son anda araya girerek topu kornere çeldi.

63. dakikada şık çalımlarla soldan ceza sahasına giren Gradel'in içeriye çevirdiği topa Robin Yalçın'ın vuruşunda meşin yuvarlak kaleciden döndükten sonra defans tehlikeyi uzaklaştırdı.

72. dakikada sol kanattan Uğur Çiftçi'nin ortasında kalecinin müdahalesinin ardından meşin yuvarlak arka direkte Dia Saba'nın önünde kaldı. Bu futbolcunun önünü açarak yaptığı vuruşta top, rakip defansa çarptı. Pozisyonun takibinde Yatabare'nin şutunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.

86. dakikada N'Jie'nin ceza yayının gerisinden sert şutunda kaleci topu iki hamlede kontrol etti.

90. dakikada Sivasspor sağ kanattan korner kazandı. Dia Saba'nın ortasında penaltı noktası üzerinde iyi yükselen Angielski'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten az farkla auta gitti.

Karşılaşma, Atakaş Hatayspor'un 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.

Sivasspor - Hatayspor maçının ardından

Spor Toto Süper Lig'in 8'inci haftasında Sivasspor, sahasında Hatayspor'a 2-1 mağlup oldu. Mücadelenin ardından Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay ve Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel açıklamalarda bulundu. Maçı kaybettikleri için üzün olduğunu belirten Sivasspor Teknik Direktrü Rıza Çalımbay, "Bugün sahada mücadele olmadı. Tek kale maç oldu. Özellikle ikinci yarı. Biz maçta her zamanki gibi erken gol yedik. Ondan sonra 2-0'ı halletmemiz gerekiyordu. Golümüzü bulduk. Rakip 10 kişi kalınca oyun üstünlüğü tamamen bize geçti. İstatistiklere baktığınızda her türlü üstünlük bizde. Oyuncular kötü de oynamadı ama son paslar, vuruşlar açısından sıkıntılar yaşadık. Öbür türlü her yerden geldik. Kaleci bugün çok iyi toplar çıkardı. Girilen pozisyonlar var, bizim bunları atmamız gerekiyordu. 19-20 şutumuz var ama bunları değerlendiremedik. Özellikle ikinci yarı Hatayspor oynamadı. Tek üzüldüğüm bizim 2'nci yediğimiz golde oyuncuların uyanık olması gerekiyor. Appindangoye ayakkabı değiştirirken, sahanın nasıl olduğunu ısınmada görüyor, krampon sıkıntısını ısınmada görmesi gerekiyordu. Ölü top kullanırken arkadaşlara sesimizi duyuramadık beklemeleri için. Aaron yerinde olmadığı için ikinci golü yedik. Bugün bir şanssızlıktır yaşadık. Büyük bir şanssızlık. Bu kadar pozisyona girip de kaçırmak hakikaten talihsizlik. Her şey yapılan bir maçta, son pasları iyi değerlendiremedik" dedi.

"ŞU MAÇ NORMALDE EN AZ 7-2 BİTER"

Takımın hem lig hem Avrupa'da mücadele ettiğini hatırlatan Çalımbay, "Biz şu anda 2 yeri götürmeye çalışıyoruz. Geçen yıl biz ne zaman çıkış yaptık, Avrupa bittikten sonra çıkış yaptık. Ondan sonra yine takımı Avrupa'ya götürdük. Şu maç normalde en az 7-2 biter. Hatayspor kendi ceza alanı içinden çıkmadı. İkinciyi atmamız lazımdı ama atamadık. Bu böyle devam edecek değil. Eninde sonunda kazanacağız" diye konuştu.

"HERKES SORUMLULUK ALMALI"

Şimdiye kadar hiç bu kadar pozisyona girdikleri bir maç olmadığını vurgulayan Çalımbay, "Bunları atmak gerekiyor. Herkesin sorumluluk alması gerekiyor. Oyuncularımızın kendilerine bakmaları gerekiyor. İyiyken de hep beraberiz, kötüyken de hep beraberiz. Bizim gibi bir takımın bunları değerlendirmesi gerekiyor. Gidebildiğimiz yere kadar takımı götüreceğiz. Bizim sorumluluğumuz var. Her takım her sene istediğiniz gibi gitmeyebilir. Her zaman düz gidemezsin, takılıp düşersin. Önemli olan ayağa kalkmak. Bunun için beraber olmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

DEMİREL: KAZANMAMIZ GEREKEN MAÇTI

Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel ise "Kazanmamız gereken bir maçtı. 10 kişi kalmamıza rağmen kazanmayı bildik. Oyunun ilk bölümleri iyiydik, kırmızı kart sonrasını konuşmak istemiyorum. Bugün tek amacımız kazanmaktı. Kazandığımız için mutluyuz" dedi.

AA, DHA .