DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
“Gerçekler ile yüzleşme zamanı geldi”
Sincan'da nostalji rüzgarı esti
MHK'nın yeni başkanı belli oldu
Sabri Çelik kimdir? MHK Başkanı Sabri Çelik nereli, kaç yaşında?
İnşaat Malzemelerinin Kodlanması İçin Neden Electrojet?
Putin: Batılıların ekonomiyi çökertme yaptırımları işe yaramadı
Türkiye'den hacca kaç kişi gidecek? 2022 hac kontenjanı | 2022 hacca gidecek kişi sayısı kaç? Hac için kura çekilecek mi?
Diyanet'ten hac açıklaması; kontenjan belli oldu
Yazar Paul Auster'ın oğlu tutuklandı
Demet Akalın Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ne istedi? Demet Akalın açıkladı! İftar yemeğine kimler katıldı?
Boğaziçi'nde bitmeyen direniş 470'inci gününde
Online Baskı Merkezi vs. Fotokopici: Hangisi Sizin İçin Daha İyi?
YediHilal Derneği'nden
Macron'un ''bağrı açık'' paylaşımı sosyal medyada gündem oldu!
Konut fiyatlarında rekor artış

İSTANBUL

19:53:00

İftar vakti

BURSA

19:52

04:44
19:52
SAHUR
İFTAR

ANKARA

19:36

04:29
19:36
SAHUR
İFTAR

SİVAS

19:19

04:13
19:19
SAHUR
İFTAR

ERZURUM

19:02

03:56
19:02
SAHUR
İFTAR

HAKKARİ

18:49

03:53
18:49
SAHUR
İFTAR

İSTANBUL

19:53:00

İftar vakti

ANKARA

19:36

04:29
SAHUR
19:36
İFTAR

TIMETURK / KADIN & AİLE / Sütlaç katı olursa ne yapılır? Koyu kıvamlı sütlacın kıvamı nasıl ayarlanır? Sütlaç için 1 litre süte ne kadar pirinç eklenir?

Sütlaç katı olursa ne yapılır? Koyu kıvamlı sütlacın kıvamı nasıl ayarlanır? Sütlaç için 1 litre süte ne kadar pirinç eklenir?

Sütlaç katı olursa ne yapılır? Geleneksel tatlılar arasında en sevilen ve evde yapımı en kolay tatlılardan biridir sütlaç. İlk kez deneyenler ya da kıvamını tutturamayanlar, püf noktalarını, inceliklerini araştırıyor. Peki sütlaç için 1 litre süte ne kadar pirinç eklenir? Koyu kıvamlı sütlacın kıvamı nasıl ayarlanır? İşte detaylar...

2 Saat Önce
2022-04-18 14:10:18
Sütlaç katı olursa ne yapılır? Koyu kıvamlı sütlacın kıvamı nasıl ayarlanır? Sütlaç için 1 litre süte ne kadar pirinç eklenir?

Geleneksel tatlılar arasında en sevilen ve evde yapımı en kolay tatlılardan biridir sütlaç. İlk kez deneyenler ya da kıvamını tutturamayanlar, püf noktalarını, inceliklerini araştırıyor. Peki sütlaç için 1 litre süte ne kadar pirinç eklenir? Koyu kıvamlı sütlacın kıvamı nasıl ayarlanır? İşte detaylar...

Sütlaç katı olursa ne yapılır?

Sütlacın kıvamını ayarlamak için tarife sadık kalmaya özen gösterin. Eğer sütlaç yine de koyu kıvamlı ise, ocaktan indirmeden kaynatılmış 1 bardak süt ekleyerek kıvamını açabilirsiniz.

Dilerseniz bu işlemi yarım bardak kaynar su ile de yapabilirsiniz. Tabi en lezzetli sonuç için süt kullanmak daha iyi bir tercih olacaktır.

Koyu kıvamlı sütlacın kıvamı nasıl ayarlanır?

Sütlacın kıvamını açmakiçin yukarıda belirtildiği gibi süt veya su ilavesi yapabilirsiniz.

Sütlaç için 1 litre süte ne kadar pirinç eklenir?

Sütlaç yaparken nişasta, yumurta ve benzeri bağlayıcıları kullanacaksanız, 1 dolu çay bardağı pirinç yeterli olacaktır.

Ama sadece pirinç ile sütlacı bağlayacaksanız -pirincin cinsine göre değişiklik gösterir- içerisine 1-1,5 su bardağı pirinç eklemelisiniz.

1 su bardağı da şeker ilavesiyle kıvamı yoğunlaşacaktır. Eğer kıvamı size cıvık gelirse, pirinç unu veya nişansta ile de yoğunlaştırabilirsiniz.

.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş