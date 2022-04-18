Sütlaç katı olursa ne yapılır? Koyu kıvamlı sütlacın kıvamı nasıl ayarlanır? Sütlaç için 1 litre süte ne kadar pirinç eklenir?

Sütlaç katı olursa ne yapılır? Geleneksel tatlılar arasında en sevilen ve evde yapımı en kolay tatlılardan biridir sütlaç. İlk kez deneyenler ya da kıvamını tutturamayanlar, püf noktalarını, inceliklerini araştırıyor. Peki sütlaç için 1 litre süte ne kadar pirinç eklenir? Koyu kıvamlı sütlacın kıvamı nasıl ayarlanır? İşte detaylar...

Geleneksel tatlılar arasında en sevilen ve evde yapımı en kolay tatlılardan biridir sütlaç. İlk kez deneyenler ya da kıvamını tutturamayanlar, püf noktalarını, inceliklerini araştırıyor. Peki sütlaç için 1 litre süte ne kadar pirinç eklenir? Koyu kıvamlı sütlacın kıvamı nasıl ayarlanır? İşte detaylar...

Sütlaç katı olursa ne yapılır?

Sütlacın kıvamını ayarlamak için tarife sadık kalmaya özen gösterin. Eğer sütlaç yine de koyu kıvamlı ise, ocaktan indirmeden kaynatılmış 1 bardak süt ekleyerek kıvamını açabilirsiniz.

Dilerseniz bu işlemi yarım bardak kaynar su ile de yapabilirsiniz. Tabi en lezzetli sonuç için süt kullanmak daha iyi bir tercih olacaktır.

Koyu kıvamlı sütlacın kıvamı nasıl ayarlanır?

Sütlacın kıvamını açmakiçin yukarıda belirtildiği gibi süt veya su ilavesi yapabilirsiniz.

Sütlaç için 1 litre süte ne kadar pirinç eklenir?

Sütlaç yaparken nişasta, yumurta ve benzeri bağlayıcıları kullanacaksanız, 1 dolu çay bardağı pirinç yeterli olacaktır.

Ama sadece pirinç ile sütlacı bağlayacaksanız -pirincin cinsine göre değişiklik gösterir- içerisine 1-1,5 su bardağı pirinç eklemelisiniz.

1 su bardağı da şeker ilavesiyle kıvamı yoğunlaşacaktır. Eğer kıvamı size cıvık gelirse, pirinç unu veya nişansta ile de yoğunlaştırabilirsiniz.

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