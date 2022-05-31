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İsrail gazetesi: Çin bizi tehdit etti

Çin'in Tel Aviv Büyükelçiliği, Tayvanlı bir yetkilinin röportajını yayınlayan Jerusalem Post gazetesini arayarak 'gazeteyle ilişiğini kesme ve İsrail ile ilişkilerin seviyesini düşürme' tehdidinde bulundu.

2 Saat Önce
2022-05-31 17:06:39
İsrail gazetesi: Çin bizi tehdit etti

İsrail'in Jerusalem Post gazetesinin haberine göre, Tayvan Dış İlişkilerden Sorumlu Üyesi Joseph Wu ile gerçekleştirilen röportajın dün internet sitesinde yayınlanmasından sonra gazete Çin'in Tel Aviv Büyükelçiliğinden bir telefon aldı.

Jerusalem Post Yayın Yönetmeni Yaakov Katz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Çin Büyükelçiliğinin kendilerinden Tayvanlı yetkiliyle yapılan röportajı siteden kaldırmalarını istediğini, "aksi takdirde gazeteyle ilişiğini kesmek ve İsrail ile ilişkilerin seviyesini düşürmekle tehdit ettiğini" duyurdu.

Katz, bunun üzerine gazetenin söz konusu röportajı internet sitesinin ardından bugünkü baskısında da yayınladığını belirtti.

Tayvan Dışişleri Bakanlığı ise sosyal medya hesabı üzerinden Katz'ın yaptığı paylaşımı alıntıladı ve açıklamayı yaptı:

"Ne tür kaba bir diplomat İsrail devletini, basının bağımsızlığını ve özgürlüğünü tehdit edebilir. Belki de otoriterliğin yayılmasının üst sınırı ve yasak bölgesi yoktur." AA

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