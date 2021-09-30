Et pişirmeden önce yıkanmalı mı?

Kırmızı et ve beyaz et vücudumuzun temel protein kaynaklarındandır. Seveni çok olan etleri pişirmeden önce kimi insan yıkıyor kimisi ise yıkamadan direkt olarak pişirme işlemine geçiyor. Peki hangisi doğru olan? Detaylar haberimizde...

Birçok evin mutfağında etler pişirilmeden önce güzelce yıkanıyor. Hatta kimi insanlar yıkamadan önce bir de suda bekletiyor. Fakat biliyor muydunuz? Profesyonel mutfaklarda aşçılar kırmızı eti ve beyaz eti pişirmeden önce asla yıkamaz. Peki sizce yıkamak etin üzerindeki bakterileri yok eder mi? Yıkanmayan etler bakteri mi saçar? Gelin doğrusunu birlikte öğrenelim.

Et yıkamanın temel nedeni etlerin üzerindeki bakterilerin etten arındırılması. Fakat USDA'nın yaptığı araştırmalara göre bazı bakteriler, etlerin üzerinde sıkı sıkı tutanabiliyor. Yani yıkayarak bu bakterilerden kurtulamıyoruz. Hatta onlara hızlı çoğalmaları için zemin hazırlamış olabiliyoruz.

Journal of Food Protection'ın yaptığı araştırmaya göre ise etin üzerindeki tüm bakterilerin yok olması ve güvenli bir biçimde yenilebilmesi için belli bir ısıda pişirilmesi aslında yeterli oluyor. Beyaz veya kırmızı eti uygun ısıda pişirerek üzerindeki bakterileri ve mikropları zaten öldürüyorsunuz. Özellikle beyaz eti 73 derece ve üzeri ısılarda iyice pişirirseniz bu bakterileri yok etmeye fazlasıyla yetecektir.

Mutfaklardaki bir başka inanış beyaz eti veya kırmızı eti, sıcak suda yıkarsak onları içerdikleri tüm bakterilerden arındıracağımız yönünde. Fakat yapılan araştırmalar neticesinde ve mutfaktaki şeflerin bu sorulara verdiği yanıtlara göre sıcak suda yıkamak ya da sirke, karbonat gibi maddelerle etleri yıkamak herhangi bir yararı beraberinde getirmediği gibi sıcak suda yıkamak etin yapısını da bozabiliyor.

Sirke asidik yapıda bir maddedir. Etlerinizi marinasyon için tercih edebilirsiniz. Fakat eti hijyenik bir hale getirmek için tercih etmemelisiniz. Karbonat - limon karışımı ise etin lezzetini olumsuz yönde etkileyecektir. Bu yüzden sıcak ya da soğuk suyle veya karbonat, limon, sirke gibi maddelerle eti yıkamanız yanlış olacaktır.

Etin yıkanabileceği durumlar elbette vardır. Beyaz veya kırmızı etinizin üzerinde kir veya yabancı bir madde mevcutsa bunlardan arındırmak için etinizi yıkayabilirsiniz. Böyle bir durumda etinizi yıkamadan önce tüm kanını süzdürmelisiniz. Yıkama işlemi için sıcak değil soğuk su tercih etmelisiniz. Çünkü sıcak su etinizin hafif de olsa pişmesine, dokusunun ve kıvamının bozulmasına sebep olur.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.