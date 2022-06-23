Çiçek toprağı neden sineklenir? Çiçek toprağı sineklenmesine ne iyi gelir? Saksı sineği için ilaç kullanılır mı?

Çiçek toprağı neden sineklenir? Bu soruyu yıllardır ev hanımları tarafından soruluyor. Her bitki sahibinin bir kere de olsa karşılaştığı sineklenme problemi için aslında birçok çözüm var. Peki ama evdeki malzemelerle sinek nasıl giderilir. Çiçek toprağı sineklenmesine ne iyi gelir? Saksı sineği için ilaç...

Saksı bitkileri çok çabuk sineklenebiliyor. Her bitki sahibinin bir kere de olsa karşılaştığı sineklenme problemi için aslında birçok çözüm var. Peki ama evdeki malzemelerle sinek nasıl giderilir. Çiçek toprağı sineklenmesine ne iyi gelir? Saksı sineği için ilaç...

Çiçek toprağı neden sineklenir?

Her bitkiye uygun yapıda bir toprak kullanmak gerekir. Toprağın çeşidi veya sıcaklık nedeniyle sineklenme oluşuyor olabilir. Bunun önüne geçmek için önce toprağınızı kontrol etmelisiniz. Fakat çok sık değiştirilen toprakta da bitki solacaktır. Dolayısıyla bu çizgiye dikkat edilmelidir. Isı kontrolü için de bitkinizin yerini değiştirerek sorunu giderebilirsiniz.

Eğer sineklenme bu iki sebepten oluşmuyorsa direkt sineklere müdahale etmek gerekir. Bunun için de evde uygulanabilecek birçok yöntem bulunuyor.

Çiçek toprağı sineklenmesine ne iyi gelir?

Çiçek toprağı sineklenmesi için evde uygulanabilecek birçok yöntem bulunmaktadır. Fakat aşağıda bulunan yöntemlerin hepsini bir kerede uygulamak doğru değildir.

Yöntemlerden birini çiçeğin yapısına durumuna ve diğer uyguladığınız yöntem vaktine göre ayarlayabilirsiniz.

Aspirin

Bir bardak suyun içerisine 1 adet aspirini toz haline getirip ezdikten sonra ilave edin. Bu suyu çiçeğinizin toprağına dökün. Kısa süre sonra sineklerin gittiğini göreceksiniz.

Toprak

Sineklenmenin bir diğer problemi de toprağın doğru seçilememiş olmasıdır. Dolayısıyla üzerine daha vitaminli ya da kuru bir toprak eklemek sineklerin ortadan kalkmasını sağlayacaktır.

Kül

Kül yakıldığı maddeye göre doğadaki en saf ve temiz maddedir. Külün içerisinde binlerce vitamin ve mineral bulunmaktadır. Dolayısıyla toprağa da bu vitaminleri geçireceği, güçlendireceği için sigara, odun ya da kömür külü toprağın üzerine 3 yemek kaşığı kadar ilave edilebilir.

Tarçın

Toz tarçının toprağa dökülmesi de sineklerin ortadan kalkmasına etki edecektir. Çünkü tarçın kokusu sineklerin rahatsız olmasına sebep olacaktır.

Sarımsak-Soğan

Sarımsak ve soğan içerisinde bulunan antibakteriyel özelliği sayesinde toprağın içerisindeki ve üzerindeki bakterilerin kırılmasını sağlar. Aynı zamanda sineklenmenin de önüne geçer. Keskin kokuları dolayısıyla da sinekleri rahatsız edeceği için tekrarlanmasını da önlemiş olur.

Saksı sineği için ilaç kullanılır mı?

Saksı çiçeği için kullanılacağınız kimyasal ilaçlar çiçeğiniz ve sizin için büyük bir tehlike oluşturur. Soluduğunuz havaya daha iyi karışan bu kimyasallar şimdi olmasa da ilerleyen süreçte büyük sorunlar meydana getirebilir.

Sineklemeçe için ilaç kullanmak yerine;

- doğal yöntemleri tercih edebilir,

- çiçeğinizin toprağını değiştirebilir,

- ısı ve su seviyesini düzenleyebilir,

- son çare olarak dışarıda daha uygun bir alan bulabilirsiniz.