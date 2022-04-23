Kaju Fıstığı ne işe yarar? Kaju çok yenirse ne olur? Kaju günde kaç tane yenmeli? Günde kaç gram kaju yemeli?

Kaju Fıstığı ne işe yarar? Son 5 yıldır ülkemizde tüketilen kaju, damak tadımıza uygun olduğu için kısa sürede her evde yerini aldı. Peki ama kaju nedir, yararları ve zararları var mıdır? Kaju çok yenirse ne olur? Kaju günde kaç tane yenmeli? Günde kaç gram kaju yemeli? İşte merak edilen kaju fıstığının özellikleri...

Son 5 yıldır ülkemizde tüketilen kaju, damak tadımıza uygun olduğu için kısa sürede her evde yerini aldı. Peki ama kaju nedir, yararları ve zararları var mıdır? Kaju çok yenirse ne olur? Kaju günde kaç tane yenmeli? Günde kaç gram kaju yemeli? İşte merak edilen kaju fıstığının özellikleri...

Kaju Fıstığı ne işe yarar?

Kaju fıstığı aslında kaju ağacının 'meyvesi' olan kaju elmasının tohumlarıdır. Bildiğimiz gibi, 'ceviz', elmanın altında asılı duran sert (ve oldukça zehirli ) bir kabuğun içinde büyür ve ekstraksiyon işlemini oldukça zor hale getirir. Bu nedenle kaju fıstığı diğer kuru yemişlerden daha yüksek fiyata gelir.

Kaju içerisinde bolca antioksidan bulunur. Antioksidanlar, serbest radikaller olarak bilinen hasara neden olan molekülleri nötralize ederek vücudunuzu sağlıklı tutan faydalı bitki bileşikleridir. Bu da iltihabı azaltmaya yardımcı olur ve vücudunuzun sağlıklı kalma ve hastalıklardan uzak kalma yeteneğini artırır.

Çalışmalar, ceviz, ceviz ve badem gibi kuru yemişlerdeki antioksidanları oksidatif hücre hasarının daha düşük seviyelerine bağlar.

Kaju yağı, kalbinizi sağlıklı tutan amino asitler ve sağlıklı yağların yanı sıra metabolizmanızı hızlandıran ve bağışıklığınızı geliştiren magnezyum içerir. Aynı zamanda protein bakımından zengindir, ancak diğer yağlarda olduğu gibi kalorisi de yüksektir. Bu nedenle aşırı tükmemeye dikkat etmek gerekir.

NOT: Kaju fıstığı ayrıca yüksek karbonhidrat içeriği içerir, bu nedenle düşük karbonhidrat diyeti yapıyorsanız ne kadar tükettiğinizi izlemelisiniz.

Kaju günde kaç tane yenmeli?

Kajunun vücut sağlığına olan sayısız faydalarını görebilmek için günlük tüketimde 4 tane kaju yemeniz yeterlidir.

Kajunun faydaları

İçerdiği besinler sayesinde kan basıncı, şeker, kolesterol kontrolü, kemik sağlığı, bağışıklık sistemi ve metabolizmanın düzenlenmesi gibi konularda yardımcıdır.

- Magnezyum Kaynağı

Kaju, vücudu zinde ve sağlıklı tutmada çok önemli bir rol oynayan önemli bir mineral olan iyi bir magnezyum kaynağıdır. Magnezyum tüketimi, kasları formda tutmak ve metabolik fonksiyonların ve bağışıklık sisteminin optimal olmasını sağlamak için önemlidir. Aynı zamanda kan basıncı seviyelerini düzenler ve bir diğer önemli mineral olan kalsiyumun emilimine yardımcı olur.

- Yararlı ve Dengeli Doğal Yağlar İçerir

Bilindiği üzere fındık ve ceviz oldukça yağlı kuruyemişler. Aynı şey kaju için de geçerlidir. Bununla birlikte, fıstık ezmesi ve diğer fındık türevi tereyağına kıyasla kaju ezmesi yiyerek çok daha az miktarda yağ alırsınız. Bir çorba kaşığı kaju ezmesinde 94 kalori alırsınız, ki bu diğer çeşitlerden daha azdır. Kaju yağı ayrıca fıstık ezmesinden daha az şeker içerir.

- Protein Kaynağı

Kaju nun protein oranı, diğer kuruyemişlere göre daha düşüktür. Bununla birlikte, yine de iyi bir bitkisel protein kaynağı olarak hizmet edebilir. Daha az miktarda hayvan eti yerseniz (iyi bir protein kaynağı olduğu bilinmektedir), yemeklerle birlikte kaju tüketerek açığı telafi edebilirsiniz. Bu sayede kajunun içeriğindeki vitamin ve minerallerden de yararlanmış olursunuz.

- Demir ve Selenyum Kaynağı

Kaju makul miktarda demir içerir. Demir eksikliği, vücutta anemi ve yorgunluğa esbebiyet verir. Optimum demir tüketimi için ham kaju tüketilmelidir. Ayrıca Selenyum içeren kaju, serbest radikallerle savaştığı ve DNA zarına ve hücrelere zarar vermesini engelleyerek sağlık için hayati önem taşır.

- Kalp Dostu

Herkes kalbinin sağlıklı olmasını ister. Güçlü kalp sağlığı için, diyetinize kaju eklemelisiniz. Tekli doymamış ve çoklu doymamış yağları, vücuttaki zararlı kolesterol seviyelerinin gelişmesine karşı savaşmaya yardımcı olur. Bu da çeşitli kalp rahatsızlıklarının riskini azaltır.

- Diyabeti Önler

Şeker hastaları hayatı çeşitli kısıtlamalarla yaşamaya zorlanırlar. Diyabeti keşfettikten sonra hastalıkla savaşmaktansa, hastalığın ortaya çıkmasını önlemek daha iyidir! Diyabeti uzak tutmak için öğünlerinize kaju eklemelisiniz. Kan şekeri seviyelerini düzenlemeye yardımcı olur ve böylece diyabeti önler.

- Safra Kesesinde Taş Oluşumunu Azaltır

Safra kesesi taşları oldukça ağrılı ve can sıkıcı olabilir. Araştırmalar, kadınların kaju yağı yiyerek safra kesesi taşı gelişme riskini azaltabileceğini göstermiştir.