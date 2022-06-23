10 milyon üzeri konutlara kredi kalktı mı? 10 milyon TL'den pahalı evlere kredi verilmiyor mu? Hangi evler için konut kredisi kaldırıldı? Ev sahibi olmak isteyenleri heyecanlandıran yeni gelişmeler yaşandı. BDDK tarafından alınan yeni kararlara göre konut kredisi için istenen peşinat oranı düşürüldü. Ayrıca fiyatı belli bir seviyeden yukarı olan evler için de konut kredisi imkanı tanınmayacak. Peki 10 milyon TL üzeri evlere kredi çekilmeyecek mi?

10 milyon üzeri konutlara kredi kalktı mı? 10 milyon TL'den pahalı evlere kredi verilmiyor mu? Hangi evler için konut kredisi kaldırıldı? Ev sahibi olmak isteyenleri heyecanlandıran yeni gelişmeler yaşandı. BDDK tarafından alınan yeni kararlara göre konut kredisi için istenen peşinat oranı düşürüldü. Ayrıca fiyatı belli bir seviyeden yukarı olan evler için de konut kredisi imkanı tanınmayacak. Peki 10 milyon TL üzeri evlere kredi çekilmeyecek mi?

Geçtiğimiz günlerde konut kredilerine dair önemli gelişmeler yaşanmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ev sahibi olmak isteyenler düşük faizli kredi verileceğini duyurdu. Erdoğan 0,99 ve 0,89 faiz oranlarıyla vatandaşlara yeni konut kredisi imkanı sağlanacağını açıklamıştı. Bir düznleme de BDDK'dan geldi.

10 milyon üzeri konutlara kredi kalktı mı?

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) konut kredilerine ilişkin yeni karar aldı. Karara göre, 1. ve 2. el konutlar için konut kredilerinde kredi değer oranı farklılaştı. Degeri 10 milyon TL üzeri olan konutlar için kredi imkanı olmayacak. 2 ile 5 milyon TL arası konutlarda, yüzde 70, 2 milyon TL altındaki konutlarda ise yüzde 90 kredi kullanılacak. Daha önce konut kredisi kullanmak için satın alacağınız evin tutarının en az %25'ini peşin olarak vermeniz gerekiyordu.

10 milyon TL'den pahalı evlere kredi verilmiyor mu?

BDDK'nın açıklamasına göre degeri 10 milyon TL üzeri olan konutlar için kredi imkanı olmayacak

BDDK nedir?

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Türkiye'de tasarruf sahiplerinin hak ve menfaatlerini korumak, bankalar ve özel finans kurumlarının piyasa disiplini içerisinde sağlıklı, etkin ve dünya ölçeğinde rekabet edebilir bir yapıda işleyişi için uygun ortamı yaratmak bu sayede ülkenin uzun vadeli büyümesine ve istikrarına katkıda bulunmak amacıyla kurulmuş bir devlet kurumu.