19 aylık bebeğin gelişimi nasıl olmalı?

Bebeğiniz 19 ayı geride bıraktı. Bu dönemde uyku ve beslenme sorunları yaşayabilir. Sosyal gelişimini desteklemek amacıyla onunla daha fazla vakit geçirmeniz gerekir.



Anneler ve babalar bebeklerinin sağlıklı olup olmadığını anlamak için gelişiminin nasıl olması gerektiğini bilmelidir. Gelin on dokuz aylık bebeklerin gelişimine birlikte bakalım...

Uyku düzeni

Bebeğiniz 19 aylık olunca günde ortalama 12-14 saat uyur. Eğer bebeğiniz hasta veya özel bir sağlık duruma sahip değilse en az 12 saat uyumaya devam etmelidir. 19 aylık bebekler gündüz uykusuna devam edebilir. Fakat bazı bebekler yalnızca gece uykusu ile yetinebilir. Uyku süresini bebeğinizin ihtiyacına göre belirlemeniz gerekir. Gece uykusunun nitelikli ve kesintisiz olması bebeklerin zihinsel gelişimini etkileyecektir. Gece uykusunda bebeğinizin rahat uyuması ve gece boyunca uyanmaması için gerekli çevresel koşulları sağlamanız gerekir. Bebeğinizin bir haftadan uzun süre ortalama 10 saatten az uyuması durumunda doktora başvurmanız gerekir.

Beslenme düzeni

19 aylık bir bebek fiziksel ve sosyal açıdan son derece aktiftir. Bebeğinizin sağlıklı bir şekilde büyümesi ve gün boyunca enerjik olması için yeterli ve düzenli bir şekilde beslenmesi gerekir. Bebeğin enerji ihtiyacını karşılayabilmek, kemik gelişimini desteklemek ve zihinsel olarak daha aktif olması için doyurucu ve sağlıklı öğünlere ihtiyaç duyar. 3 ana öğün ve 3 ara öğün 19 aylık bebek gelişimi açısından gereklidir. Bebeğiniz çorba, salata, yoğurt, sebze ve et yemekleri gibi besinleri sık sık tüketmelidir.

Fiziksel gelişim

19. aylık bebeğin fiziksel gelişimi, genel sağlık durumu hakkında fikir verecektir. Eğer bebeğinizde bir farklılık hissediyorsanız doktor kontrolünden geçmelisiniz. Gelişim geriliği, kas hastalıkları veya kemik gelişimiyle ilgili problemler bu dönemde daha belirgin hale gelebilir. Bebeğinizin yürümemesi, gün içerisinde hareketsiz olması veya dengede durmada zorluk yaşaması sağlık problemlerine işaret edebilir. Bebeğinizin fiziksel ve sosyal gelişim özelliklerinin, 19. aya göre eksik veya farklı olması durumunda bir sağlık probleminden şüphelenmeniz gerekir.

Sosyal gelişim

Bebeğinizin sosyal gelişimi 1 yaşından itibaren hız kazanır. Bebekler taklit yeteneğini genel olarak 6. aydan itibaren kazanmaya başlar. 19. aya geldiğinde bebeğiniz sizin davranışlarınızı sosyal ilişkilerinde taklit edebilir. Oyuncaklarıyla oynarken etrafında gördüğü insanların tavırlarını taklit edebilir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.