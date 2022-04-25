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İstanbul sahillerinde müsilaj geri mi dönüyor

İstanbul Tuzla ve Kadıköy sahillerinde müsilaj benzeri kirlilik görülmeye başlandı.

İstanbul sahillerinde müsilaj geri mi dönüyor
25.04.2022 10:01:46
İstanbul sahillerinde müsilaj geri mi dönüyor
Tuzla ve Kadıköy sahillerinde bu sabah drone kamerasına müsilaj benzeri kirlilik yansıdı.
 
 
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İstanbul sahillerinde müsilaj geri mi dönüyor
İzmit ve Yalova'da dün görüntülenen müsilajın İstanbul'da görülmeye başlandığı yorumları yapıldı.
 
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İstanbul sahillerinde müsilaj geri mi dönüyor
Deniz Salyası olarak da bilinen müsilaj geçtiğimiz yıl Mart ayında Marmara ve Ege Denizi'nde ortaya çıkmıştı.
 
 
3
İstanbul sahillerinde müsilaj geri mi dönüyor
Uzmanlar deniz sıcaklığının artmasıyla bu yıl da müsilajın görülebileceğini ifade etmişti.
 
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İstanbul sahillerinde müsilaj geri mi dönüyor
5
İstanbul sahillerinde müsilaj geri mi dönüyor
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