İstanbul sahillerinde müsilaj geri mi dönüyor İstanbul Tuzla ve Kadıköy sahillerinde müsilaj benzeri kirlilik görülmeye başlandı. 25.04.2022 10:01:46 Tuzla ve Kadıköy sahillerinde bu sabah drone kamerasına müsilaj benzeri kirlilik yansıdı. 1 İzmit ve Yalova'da dün görüntülenen müsilajın İstanbul'da görülmeye başlandığı yorumları yapıldı. 2 Deniz Salyası olarak da bilinen müsilaj geçtiğimiz yıl Mart ayında Marmara ve Ege Denizi'nde ortaya çıkmıştı. 3 Uzmanlar deniz sıcaklığının artmasıyla bu yıl da müsilajın görülebileceğini ifade etmişti. 4 5 6