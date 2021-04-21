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İstanbul Hairline CEO’su Gülşen Şener “Erkeklerde olduğu gibi kadınlar da saç ekimi ile başarılı sonuçlar elde edebilir.”

İstanbul Hairline CEO’su Gülşen Şener, erkeklerde olduğu gibi kadınlarda da yaşanan saç kaybının hem fiziksel hem de ruh sağlığı üzerinde olumsuz etkiler olduğuna dikkat çekerek, çeşitli nedenlerle saç kaybı yaşayan kadınlara saç ekimini tavsiye etti.

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21.04.2021 11:33:24
İstanbul Hairline CEO’su Gülşen Şener “Erkeklerde olduğu gibi kadınlar da saç ekimi ile başarılı sonuçlar elde edebilir.”

İstanbul Hairline CEO'su Gülşen Şener,İstanbul Mecidiyeköy'de yer alan yeni kliniğinde tedavi ettiği hastalarında saç kaybı sonrası yaşanan özgüven kaybı, hem gündelik hayatta hem de kişinin ikili ilişkilerinde sorunlar yaşadığına dikkat çekti.

Özellikle kadınların yoğun saç hacmini arzu ettiğine dikkat çeken Şener, “Saç kaybı yaşayan, saçları seyrelen kadınların saç şekillendirme konusunda sorun yaşadığı bir gerçektir. Bu durum da beraberinde psikolojik sorunları beraberinde getirmektedir. Saç ekimi ile erkeklerde olduğu gibi kadınlarda da tek seansta doğal görünüm ile yoğun saç hacmine kalıcı olarak sahip olunabilir.” şeklinde konuştu.

Kadınlarda saç dökülmesinin sebeplerini de vurgulayan Gülşen Şener, şöyle devam etti:
“Kadınlarda saç dökülmesi, başlangıcından itibaren takip edilmesi gereken küçümsenmeyecek bir sorundur. Hormonal dengesizlik, sağlıksız beslenme, zararlı alışkanlıklar, düzensiz uyku, vitamin eksikliği ve stres gibi bir çok etkeni bulunmaktadır. Kontrol altına alınmadığı süreçte fiziksel görünüşe zarar vererek kalıcı saç kaybına yol açmaktadır. Bu da beraberinde kişinin sosyal ve iş hayatını olumsuz yönde etkileyecek psikolojik sorunları yaratmaktadır. Bu konuda sorun yaşayan her bireyi muayene ve çözüm önerileri için İstanbul Mecidiyeköy'de yer alan kliniğimize davet ediyoruz. Uzman ekibimiz ile saç sorunlarının tedavisini sağlıyoruz.” şeklinde sözlerini noktaladı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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