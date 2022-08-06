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iPhone telefon kullananlar telefonları çok ısınıyorsa formülü çok basit

iPhone kullanıcıları telefonlarının ısınmasından şikayet ediyorlarsa basit bir kaç ayardan sonra bu sorunu çözebilirler.

2022-08-06 21:33:22
Taksim'de 'Suriyeli' gerginliği

Taksim'de 'Suriyeli' gerginliği

Sosyal medyada paylaşılan bir videoda Taksim’de eğlenen bir grup Suriyelinin arasına dalarak ‘dağılın’ diyen vatandaş ‘burası Türkiye’ diye bağırdı
Ev almanın yolu sosyal konuttan geçiyor

Ev almanın yolu sosyal konuttan geçiyor

2021'in son çeyreğinden itibaren gayrimenkul piyasasında fiyatların hızla yükselmesi sonucu ev satın almayı düşünen orta ve ve dar gelirli kesimler hayal kırıklığına uğradı. Hükümet, artan konut talebini karşılamak için bir dizi adımlar atmaya hazırlanıyor. Sosyal konut imalatı ile hem tırmanışa geçen fiyatların önüne geçilmesi, hem de talebe kısmen de olsa karşılık verilerek fiyat dengesinin sağlanması amaçlanıyor. Timetürk Ekonomi Müdürü Mehmet Canıtatlı, bu süreçle ilgili değerlendirmede bulundu.
Ümit Özdağ-HDP'li Gergerlioğlu polemiği

Ümit Özdağ-HDP'li Gergerlioğlu polemiği

Ümit Özdağ, kendisine soru soran Salih Gergerlioğlu'nu engelledi. HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu ise Özdağ'a tepki göstererek, 'Öylesine ırkçısın ki babadan dolayı oğlu yargılıyorsun!' dedi.
Arkada metrelerce uçurum! Beceri mi delilik mi?

Arkada metrelerce uçurum! Beceri mi delilik mi?

Metrelerce yükseklikteki uçurumun kenarında geri geri gelip aksi yöne aracını döndüren sürücünün direksiyon hakimiyetine görenler hayran kaldı
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