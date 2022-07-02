İHH Somali’de 10 bin 520 adet gıda kolisi dağıttı

Somali’de 2020 yılından bu yanadevam eden kuraklık, 7 milyondan fazla kişiyi etkiledi.İHH İnsani Yardım Vakfı, kuraklıktan etkilenenlere yönelik insani yardım çalışmaları kapsamında Mogadişu, Kismayo, Beydava ve Dusamareb’te 10 bin 520 aileye gıda kolisi dağıtımında bulundu.

Son iki yıl içerisinde çok az yağış alan Somali'de, kuraklık devam ediyor. Kuraklıktan şu ana kadar 7 milyonu aşkın kişi etkilendi. Ülkede, 2019 yılında çöl çekirgelerinin istilası sonucu tarımsal üretimin gerilemesi ile başlayan gıda krizi de, dünya genelinde yaşanan enflasyon ve tedarik sıkıntıları ile iyice arttı.

1 buçuk milyon çocuk yetersiz besleniyor

Hükümetin uluslararası yardım çağrılarında bulunduğu Somali'de, son iki yıllık süreçte 850 bin insan evlerini terk etmek zorunda kaldı. Ülkede, 5 yaş altı 1 buçuk milyon çocuk akut yetersiz beslenme durumuyla karşı karşıya. Çok sayıda bölgede su kuyuları kururken; sağlık hizmetlerine, gıdaya ve suya büyük ihtiyaç duyuluyor.

4 şehirde gıda kolisi dağıtıldı

İHH İnsani Yardım Vakfı, zor günler yaşayan Somali'ye yönelik başlattığı yardım çalışmalarına devam ediyor. İHH bu kapsamda, kuraklıktan etkilenen ve mülteci kamplarında yaşayan ailelere yönelik olarak Mogadişu'da 7 bin, Kismayo'da bin 520, BeydavaveDusamareb'de de biner adet olmak üzere toplam 10 bin 520 adet gıda paketi dağıttı. Gıda paketlerinin içerisinde, 25 kg pirinç, 25 kg un, 25 kg şeker, 3 litre yağ, 8 kg hurma ve 2,5 kg süt tozu bulunuyor.

Somali'de, 1990'dan bu yana sel ve kuraklık gibi 30'dan fazla afet yaşandı. 2011'deki kuraklık ve gıda krizi nedeniyle yaklaşık 260 bin kişi hayatını kaybetmişti.

Destek olmak için

Somali'ye ve kuraklık yaşanan diğer Afrika ülkelerine İHH aracılığıyla destek olmak için, KURAKLIK yazıp 3072'ye SMS göndererek 10 TL bağışta bulunulabiliyor. Daha fazla bağış yapmak isteyenler ise İHH'nın internet sitesinden online bağış yolu ile ya da İHH'nın banka hesap numaralarına açıklama kısmına KURAKLIK yazarak istediği tutarda yardım edebiliyor.