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İHH’dan Gazze’ye yardım

İşgalci İsrail tarafından Gazze’ye yönelik yapılan saldırılarda, 14’ü çocuk 44 kişi şehit oldu, 360 kişi ise yaralandı. Saldırıların hemen ardından harekete geçen İHH İnsani Yardım Vakfı, Gazzelilere yönelik acil yardım çalışmaları başlattı.

2022-08-10 17:25:59

Gazze Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre,Siyonist İsrail'in 5-7 Ağustos arasında Gazze'ye yönelik saldırılarında 44 kişi şehit oldu, 360 kişi ise yaralandı. Şehitlerin 14'ü çocuk, 4'ü ise kadın. Saldırılarında Gazze'deki sivil yerleşim alanlarını hedef alan İsrail,şehre gelir kaynağı sağlayan tarım arazilerini de vurdu. Gazze'deki yetkililer, İsrail'in saldırılarıyla 71 konutun kullanılamaz duruma geldiğini, 16 yerleşim biriminin tamamen yok edildiğini ve bin 400 konutun da zarar gördüğünü duyurdu

Hastanelere destek verildi

İHH İnsani Yardım Vakfı, işgalci İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının ardından yardım çalışmaları başlattı. İHH, Gazze Sağlık Bakanlığı'na bağlı hastanelere ilaç ve ekipman desteği verirken, hastanelerde tedavi gören yaralılara yönelik de sıcak yemek, nakdi yardım, hasta bezi, yatak ve gıda paketi dağıtımında bulundu.Vakfın Gazze'deki yardım çalışmaları devam ediyor.

İHH'dan Gazze'ye yardım (3)

Farklı alanlarda yardımlar yapılacak

İHH tarafından önümüzdeki günlerde Gazzelilere yönelik yapılması plananan yardımlar ise şu şekilde:

  • Savaşta evleri zarar gören ailelere nakdi yardım verilmesi
  • Zarar gören ailelere gıda paketi dağıtımı
  • Sağlık Bakanlığı'na ilaç ve tıbbi ekipman desteği
  • Belediyelerin su kuyularını çalıştırabilmeleri amacıyla mazot yardımı
  • Zarar gören ve yıkılan evlerin tamir ve tadilatının yapılması
  • Zarar gören evlere buzdolabı, çamaşır makinesi ve ocak gibi beyaz eşyaların alımı
  • Saldırılardan etkilenen ailelere sıcak yemek dağıtımı

İHH'dan Gazze'ye yardım (7)

Destek olmak için

Gazze halkına destek olmak isteyen hayırseverler, tüm operatörlerden GAZZE yazıp 3072'ye kısa mesaj göndererek 10 TL destekte bulunabiliyor. Daha fazla bağış yapmak isteyenler ise İHH'nın internet sitesinden online bağış yolu ile ya da İHH'nın banka hesap numaralarına açıklama kısmına GAZZE yazarak istediği tutarda yardım edebiliyor.

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